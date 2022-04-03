MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanan mücadeleyi hakem Erkan Özdamar yönetti.

Konyaspor'a galibiyeti getiren golleri 6. dakikada Sokol Cikalleshi, 28. dakikada Oğulcan Ülgün ile 71. dakikada Zymer Bytyqi filelerle buluşturdu.

Düşme hattından kurtulmak isteyen Göztepe ise kötü gidişe 'dur' diyemedi ve 27 puanla 18. sırada yer kaldı.

Öte yandan Göztepe'de Cherif Ndiaye 45+1. dakikada direkt kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

İki takım arasında İzmir'de oynanan ilk maçı İttifak Holding Konyaspor 2-0 kazanmıştı.

[Fotoğraf: AA]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

GOL - 5. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Yarı sahasından topla çıkmaya çalışan Aytaç Kara'ya baskı kuran ve topu kazanan Oğulcan Ülgün'ün pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Cikalleshi'nin sert şutunda, meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0.

23. dakikada Skubic'in taç atışında ceza sahasına gönderdiği topu Cikalleshi arkaya aşırtırken, altıpas önünde Bytqi'nin kafa vuruşunda top yandan auta çıktı.

GOL - 27. dakikada yeşil-beyazlılar farkı 2'ye çıkardı. Amilton'un sağ kanattan ortasında kale önünde Cikalleshi'nin dokunuşu sonrası top, kaleci Kenan Piric'ten döndü. Pozisyonun devamında ceza sahası içinde topu önünde bulan Oğulcan Ülgün, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-0.

33. dakikada Halil Akbunar'ın sağ kanattan ortasında Cherif Ndiaye'nin kale önünde bekletmeden vuruşunda top auta gitti.

KIRMIZI KART - 43. dakikada Cherif Ndiaye'nin Oğulcan Ülgün'e yaptığı faulde hakem Erkan Özdamar, VAR incelemesine gitti. Pozisyonu inceleyen Özdamar, 45+1. dakikada Cherif Ndiaye'yi direkt kırmızı kartla oyundan ihraç etti.

Karşılaşmanın ilk yarısı, ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

55. dakikada Berkan Emir'in kullandığı serbest vuruşta kaleci Sehic, topu güçlükle kornere çeldi.

58. dakikada Çekiçi'nin pasında ceza sahasında topla buluşan Bytyqi'nin sert şutunda, top kale direği dibinden dışarı çıktı.

61. dakikada Skubic'in sağ kanattan ortasında topa iyi yükselen Cikalleshi'nin kafa vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

[Fotoğraf: DHA]

GOL - 71. dakikada çalımlarla ceza sahasına giren Bytyqi'nin vuruşunda, top ağlarla buluştu. 3-0.

88. dakikada Lourency'nin pasında Di Santo'nun sert şutunda, kaleci Sehic topu kornere çeldi.

90+1. dakikada Halil Akbunar'ın uzaktan sert şutunda, kaleci Sehic topu güçlükle çıkardı.

Karşılaşma ev sahibi ekibin 3-0 üstünlüğüyle sona erdi.

[Fotoğraf: AA]

Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir

Hakemler: Erkan Özdamar, Erdinç Sezertam, Esat Sancaktar

İttifak Holding Konyaspor: Sehic, Skubic (Dk. 75 Barış Yardımcı), Adil Demirbağ, Abdülkerim Bardakcı, Guilherme, Amilton (Dk. 64 Michalak), Hadziahmetovic, Oğulcan Ülgün (Dk 75. Musa Çağıran), Bytyqi, Çekiçi (Dk. 64 Rahmanovic), Cikalleshi (Dk. 75 Ahmed Hassan)

Göztepe: Kenan Piric, Murat Paluli, Kahraman Demirtaş, Arslanagic, Berkan Emir, Halil Akbunar, Aytaç Kara (Dk 75 Tijanic), Obinna (Dk 46. Lourency), Soner Aydoğdu (Dk. 63 Yalçın Kayan), Cherif Ndiaye, Jahovic (Dk. 63 Di Santo)

Goller: Dk. 5 Cikalleshi, Dk. 27 Oğulcan Ülgün, Dk. 71 Bytyqi (İttifak Holding Konyaspor)

Kırmızı kart: Dk. 45+1 Cherif Ndiaye (Göztepe)

Sarı kart: Dk. 39 Murat Paluli (Göztepe)

Stjepan Tomas: 10 kişiyle iyi mücadele ettik ama maalesef olmadı

Göztepe'de teknik direktör Stjepan Tomas, maçı kaybettikleri için üzgün olduğunu belirtti.

Tomas, son haftalarda basit hatalardan gol yediklerini anlattı.

"Maalesef erken yediğimiz golün ardından ikinci gol geldi. Ama 30'uncu dakikada bir fırsat geldi. 2-1 olsaydı, o golü atsaydık bu maça dönebilirdik. Maalesef 45. dakikada Cherif Ndiaye kırmızı kart gördü. 10 kişiyle ikinci devre zor durumda kaldık. 10 kişiyle iyi mücadele ettik ama maalesef olmadı."