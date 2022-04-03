Recep Tayyip Erdoğan Stadı Gaziantep FK'yı konuk eden Kasımpaşa mücadelden galip ayrıldı.

Gaziantep FK, 35. dakikada Dijilobodji’nin golüyle öne geçti. Bu gole 41. dakikada Kasımpaşa'da Muleka cevap verdi.

Mücadelenin 90+7. dakikasında Hadergjonaj penaltıdan attığı golle Kasımpaşa'ya üç puanı getiren isim oldu. 2-1.

Bu sezon ligde ilk kez üst üste dördüncü kez kazanan Kasımpaşa puanını 41'e yükseltti. Deplasmanda yine yüzü gülmeyen Gaziantep FK ise 40 puanda kaldı.

Öte yandan iki takım da karşılaşmayı 10 kişi tamamladı.

Kasımpaşa'da Haris Hajradinovic 22. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart gördü. 65. dakikadaGaziantep FK'da Papy Djilobodji kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

[Fotoğraf: İHA]

Devre arasında tartışma

Karşılaşmanın ilk yarısının bitiş düdüğüyle birlikte iki takım oyuncuları arasında gerginlik meydana geldi.

Yaşar Kemal Uğurlu, ilk 45 dakikayı bitiren düdüğü çalarken, soyunma odasına yönelen iki takım futbolcular arasında ise gerginlik meydana geldi.

Bu noktada gelen hakem triosu ise, futbolcuların arasına girerek gerginliğin büyümesini engelledi.

[Fotoğraf: İHA]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

16. dakikada Sagal'ın soldan ortasında penaltı noktası civarında yükselen Muhammet Demir'in kafa vuruşunda top, kaleci Ertuğrul Taşkıran'da kaldı.

22. dakikada Kasımpaşa sahada 10 kişi kaldı. Yarı alana yakın bir bölgede Doğan Erdoğan, Hajradinovic ile mücadelesinde yerde kaldı. Maçın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu, Hajradinovic'e ikinci sarıdan kırmızı kart gösterdi.

[Fotoğraf: AA]

GOL - 35. dakikada Gaziantep FK öne geçti. Sağdan Furkan Soyalp'in kullandığı kornerde ceza sahasında Figueiredo'nun kafayla ön direğe doğru çevirdiği topa Djilobodji'nin kafa vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1

GOL - 41. dakikada Kasımpaşa beraberliği yakaladı. Sağdan Hadergjonaj'ın ortasında penaltı noktası civarından Umut Bozok'un gelişine şutunda top, kaleci Günay Güvenç'ten sekti. Altıpas üzerinde boşta kalan topa rakibinden önce müdahale eden Muleka'nın şutunda, meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-1

İlk yarı, 1-1 tamamlandı.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

55. dakikada ceza sahası içinde Aabid'in sol ayakla şutunda, top üstten auta gitti.

60. dakikada sağdan Eysseric'in ortasında penaltı noktası civarından Muleka'nın uçarak kafa vuruşunda, meşin yuvarlak arka direk dibinden auta çıktı.

83. dakikada sol taraftan Mabil'in kullandığı köşe atışında arka direkte topu kontrol eden Tarkan Serbest'in şutunda, meşin yuvarlak yan direkten oyun alanına döndü.

87. dakikada Mabil'in kullandığı köşe atışında ön direkte iyi yükselen Spajic'in arka direğe kafa vuruşunda savunma, topu çizgiden çıkardı.

[Fotoğraf: İHA]

VAR KARARI İLE PENALTI - 90+4. dakikada sağ kanatta topla buluşan Fall'un ortasında ceza sahası içinde Halil İbrahim Pehlivan'a çarpan top dışarı çıktı. Hakem Yaşar Kemal Uğurlu, önce korneri gösterdi, daha sonra VAR'dan uyarı geldi. Pozisyonu izleyen Yaşar Kemal Uğurlu, Halil İbrahim Pehlivan'ın topa eliyle müdahale ettiğini belirleyerek penaltı noktasını gösterdi.

GOL - 90+7. dakikada Hadergjonaj'ın penaltı vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-1

Karşılaşmada başka pozisyon olmadı ve mücadele 2-1 Kasımpaşa üstünlüğüyle sona erdi.

[Fotoğraf: İHA]

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Serkan Çimen, Cevdet Kömürcüoğlu

Kasımpaşa: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Aabid (Dk. 80 Doğucan Haspolat), Spajic, Ouannes (Dk. 80 Mabil), Tarkan Serbest, Muleka, Hajradinovic, Eysseric, Ahmet Engin (Dk. 68 Eren Elmalı), Umut Bozok (Dk. 59 Fall)

Gaziantep FK: Günay Güvenç, Djilobodji, Caulker (Dk. 46 Halil İbrahim Pehlivan), Tosca, Furkan Soyalp (Dk. 61 Maxim), Recep Niyaz (Dk. 61 Messaoudi), Kitsiou, Doğan Erdoğan, Sagal (Dk. 73 Ertuğrul Ersoy), Figueiredo (Dk. 84 Vetrih), Muhammet Demir

Goller: Dk. 35 Djilobodji (Gaziantep FK), Dk. 41 Muleka, Dk. 90+7 Hadergjonaj (Penaltıdan) (Kasımpaşa)

Kırmızı kart: Dk. 22 Hajradinovic (Kasımpaşa), Dk. 65 Djilobodji (Gaziantep FK)

Sarı kartlar: Dk. 20 Tarkan Serbest, Dk. 61 Eysseric (Kasımpaşa), Dk. 24 Caulker, Dk. 65 Kitsiou, Dk. 68 Messaoudi (Gaziantep FK)