Haber Giriş: 3 Nisan 2022 Pazar 15:06Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Kerem Aktürkoğlu'nun acı günü
[Fotoğraf: DHA]
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde yaşayan, Galatasaray’ın genç yıldızı Kerem Aktüroğlu’nun yaşamını yitiren 90 yaşındaki babaannesi Nezahat Aktürkoğlu toprağa verildi.
Galatasaraylı futbolcu Kerem Aktürkoğlu, Fatih Karagümrük maçının sona ermesiyle birlikte dün acı haberi aldı.
Kerem Aktürkoğlu, babası Ömer Faruk Aktürkoğlu ile birlikte öğlen cenaze namazının kılındığı Gölcük Tevfik Hoca Camiinde, babaannesini tabutunun başında taziyeleri kabul etti.
[Fotoğraf: İHA]
Cenaze namazını İstanbul İl Müftüsü Prof. Dr. Safi Arpaguş kıldırdı. Kılınan cenaze namazı sonrası Nezahat Aktürkoğlu’nun cenazesi, Gölcük Şehitler Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Etiketler: Kocaeli
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