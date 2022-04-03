Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenlenen ve milli takım seçmesinin de yapıldığı organizasyona Mardin'den katılan 30 sporcudan 3'ü birincilik, 2'si ikincilik, 8'i de üçüncülük elde edip, milli takım havuzuna dahil oldu.

Milli takım antrenörlerinden Halit Demir, 30 sporcu ile katıldıkları yarışmada 13 sporcunun kategorisinde derece yaptığını aktardı.

"Dereceye giren sporcularımızın bir kısmı Avrupa Şampiyonası'nda milli takımda yer alacak, bir kısmı Balkan Şampiyonası'nda ve bir kısmı da uluslararası dostluk turnuvalarında yarışacak. Çocuklarımızın İstiklal Marşı'mızı okutacağına, birincilik elde edeceğine inanıyorum."

[Fotoğraf: AA]

Salgından dolayı ara verdikleri çalışmalarına yoğun bir şekilde tekrar başladıklarını anlatan Demir, sporcularının başarı kazanmasının kendilerini sevindirdiğini dile getirdi.

"İnanıyorum ki çocuklar bu şekilde devam ederse, sadece Türkiye'de değil uluslararası yarışmalarda da başarılar kazanacak. Madalya ve kupaları getirerek bizleri onurlandıracaklar."

Sporcuların hedefi büyük

Şampiyonada gençler kategorisinde birinci olan ve milli takıma seçilen Ahmet Gündüz, wushuya 1,5 yıl önce başladığını, şubat ayında düzenlenen yarışmada altın madalya kazanmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Gündüz, en büyük destekçilerinin ağabeyi ve antrenörleri olduğunu kaydetti.

"Şu anki hedefim Avrupa'da birinci olmak. İstiklal Marşı'nı okutup, Türk bayrağını dalgalandırmak istiyorum. Azimle çalışmanın sonucu bu olacak."

[Fotoğraf: AA]

Büyükler light sanda kategorisinde 3. sırayı alan Gökçe Kurt, babası sayesinde tanıştığı wushuyu 8 yıldır yaptığını ve asla bırakmayı düşünmediğini anlattı.

Kurt, sadece Türkiye'de değil Avrupa ve Balkanlar'da dereceye girmeyi hedeflediğini aktardı.

"Her geçen gün azmin ve hırsım artıyor. Daha iyi bir şekilde, daha yoğunlaşarak devam ediyorum bu spora. Çok daha iyisini yapacağına inanıyorum. Her geçen gün daha iyi oluyorum. Dereceler elde ederek Mardin'imizi ve devletimizi güzel bir şekilde temsil etmek istiyorum."

[Fotoğraf: AA]

Wushuya 5 ay önce başlayan 9 yaşındaki Fatih Etkin Işıktaş, spor sayesinde derslerine daha kolay odaklandığını, bunun yanında wushuda Türkiye ve diğer uluslararası yarışmalarda birinci olma azmiyle çalıştığını belirtti.

Fatih Etkin Işıktaş'ın annesi Pelin Işıktaş ise spor sayesinde oğlunda olumlu gelişmeler meydana geldiğini aktardı.

"Başladıktan sonra şiddet eğiliminin olacağını düşünürken, tam tersi azaldığını gördüm. Tablet bağımlılığı azaldı. Ders çalışma konusunda daha fazla istekli olmaya, daha erken uyumaya başladı. Beslenmesi de düzene girdi. Annelere tavsiye ediyorum."