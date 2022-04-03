Manavgat Belediyesinin ev sahipliğinde Türkiye Bisiklet Federasyonu, Manavgat Kaymakamlığı ve Manavgat Side Turistik Otelciler Birliği Derneğinin katkılarıyla düzenlenen organizasyon, "Manavgat küllerinden doğuyor" sloganıyla gerçekleştirildi.

Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI) takviminde yer alan organizasyona, yerli ve yabancı 123 sporcu katılıyor.

Manavgat Atatürk Kültür Merkezi önünden başlayan yarışların startını, Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, Türkiye Bisiklet Federasyon Başkanı Emin Müftüoğlu, Manavgat Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Süleyman Karakaya ve Manavgat Side Turistik Otelciler Birliği Başkanı Cengiz Haydar Barut verdi.

Ulusal kategorilerde yarışan sporcular 82 kilometre, uluslararası kategoride yarışan elit erkekler 99 kilometre, elit kadınlar ise 82 kilometrelik parkurlarda mücadele etti.

Sporcular Naras Köprüsü, Seleuekia Antik Kenti ve Oymapınar Baraj güzergahlarından geçerek, zorlu parkurda pedal çevirdi.

Yarışmada, elit erkekler kategorisinde Rus sporcu Evgani Evgrafon birinci, Emre Yavuz ikinci ve İsveçli Erik Mattelin üçüncü oldu.

Kadınlarda ise Azize Bekar birinciliği elde ederken, Rus Viktoria Melnikova ikinci ve Sevim Gerçek ise üçüncü sırayı aldı.

Yarışların ardından dereceye giren sporculara madalya ve para ödülü verildi.

Türkiye Bisiklet Federasyon Başkanı Emin Müftüoğlu, Manavgat'ta 2006 yılında başlanılan Dağ Bisiklet Maratonun bu yıl 9'uncusunu düzenlediklerini söyledi.