Bahçeşehir Okulları Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Halil Umut Meler yönetti.

Avrupa kupalarına katılmak isteyen Aytemiz Alanyaspor bir engeli daha geçti. Düşme hattından kurtulmak isteyen Çaykur Rizespor ise aldığı yenilgi ile ateş hattında kaldı.

Alanyaspor'a üç puanı getiren golleri 9. dakikada Emre Akbaba ile 60. dakikada penaltıdan Efecan Karaca ağlarla buluşturdu. Çaykur Rizespor'un golünü ise 66. dakikada Papiss Cisse attı.

4. sırada yer alan Alanyaspor 52 puana yükselirken, 19. sırada yer alan Rizespor ise 26 puanda kaldı.

Öte yandan maç öncesi Alanyaspor formasıyla 300. maçına çıkan Efecan Karaca'ya, kulüp başkanı Hasan Çavuşoğlu 300 numaralı forma hediye etti.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında Rize'de oynanan maçı ev sahibi takım 2-0 kazanmıştı.

[Fotoğraf: İHA]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

GOL - 9. dakikada Alanyaspor öne geçti. Sağ kanattan gelişen atakta Candeias'ın pasında topla buluşan Emre Akbaba, rakibini geçerek ceza sahasına girdi. Kaleyi çaprazdan gören pozisyonda Emre Akbaba'nın yerden sert vuruşunda, savunmaya da çarpan top filelerle buluştu. 1-0

16. dakikada Alanyaspor'un sol taraftan kazandığı köşe atışını kullanan Emre Akbaba'nın ceza alanına ortasında kaleci Gökhan Akkan, çift yumrukla topu uzaklaştırmaya çalıştı. Ceza sahası dışındaki Candeias, önüne düşen topu kaleye gönderdi. Fatih Aksoy'un dokunuşuyla köşeye giden topu kaleci Gökhan Akkan uzanarak kontrol etti.

38. dakikada gelişen Çaykur Rizespor atağında, Fernandes'in savunma arkasına gönderdiği topu kontrol eden Pohjanpalo, kaleci Marafona ile karşı karşıya kaldı. Kademeye giren Furkan Bayır'ın son anda ayak koyduğu topu kaleci Marafona kontrol etti.

42. dakikada Çaykur Rizespor'un sol kanattan gelişen atağında Sabo, ceza sahasına giren Cemali Sertel'e pasını çıkardı. Efecan Karaca'nın kayarak müdahalesi sonrası Cemali Sertel yerde kaldı. Maçın hakemi Halil Umut Meler, bu pozisyonda penaltı noktasını gösterdi. Ancak VAR uyarısı sonrası penaltı kararı iptal edildi.

Alanyaspor, karşılaşmanın ilk yarısını 1-0 önde tamamladı.

[Fotoğraf: AA]

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

60. dakikada Alanyaspor farkı ikiye çıkardı. Sağ kanattan Novais'in kullandığı korner atışında rakibiyle hava topuna yükselen Ponck, topa elle müdahale etti. VAR uyarısı sonrası pozisyonu izleyen hakem Halil Umut Meler, penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Efecan Karaca, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 2-0.

GOL - 66. dakikada Çaykur Rizespor farkı bire indirdi. Bolasie'nin sol kanattan içeriye gönderdiği topu, Cisse kafayla ağlara gönderdi: 2-1.

72. dakikada Bolasie ile gelişen atakta topu uzaklaştırmaya çalışan Alanyasporlu oyunculardan Tayfur Bingöl, meşin yuvarlağı Cisse'ye kaptırdı. Bu futbolcunun ceza sahası dışından uzaktan sert şutunda top direğin yanından auta çıktı.

88. dakikada sağ kanattan gelişen Alanyaspor atağında Novais, pası ceza sahası içine çıkardı. Topla buluşan Juanfran'ın kaleyi sağ çaprazdan gören yerden çektiği şutta, kaleci Gökhan Akkan topu kornere çeldi.

Karşılaşma Alanyaspor'un 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Stat: Bahçeşehir Okulları

Hakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, İbrahim Çağlar Uyarcan

Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Fatih Aksoy, Furkan Bayır, Borja, Novais, Emre Akbaba (Dk. 72 Fer), Efkan Bekiroğlu (Dk. 46 Umut Güneş), Efecan Karaca (Dk. 77 Milunovic), Tayfur Bingöl (Dk. 72 Oğuz Aydın), Candeias (Dk. 90 Ahmet Gülay)

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Gökhan Gönül (Dk. 46 Bolasie), Ponck, Holmen, Cemali Sertel, Phiri, Fernandes, Sabo (Dk 76 Fabricio), Boyd (Dk. 63 Boldrin), Alper Potuk (Dk. 46 Yusuf Sarı), Pohjanpalo (Dk. 46 Cisse)

Goller: Dk. 9 Emre Akbaba, Dk. 60 Efecan Karaca (Penaltıdan) (Aytemiz Alanyaspor), Dk. 66 Cisse (Çaykur Rizespor)

Sarı kart: Dk. 75 Phiri (Çaykur Rizespor)