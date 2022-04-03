Dev maçta Trabzonspor, Medical Park Stadı'nda Beşiktaş'ı ağırladı. Karşılaşmayı hakem Zorbay Küçük yönetti.

Yüksek tempoda oynanan mücadelede taraflar sahadan bir puanla ayrıldı.

Trabzonspor, 56. dakikada Andreas Cornelius ile öne geçti. Bu gole Beşiktaş 71. dakikada Rosier ile karşılık verdi ve Dev maç 1-1 sona erdi.

Beşiktaş, 69. dakikada Michy Batshuayi ile penaltı atışından yararlanmadı. 80. dakikada da siya beyazlılarda Larin'in kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Açık ara lig lideri Trabzonspor 71 puana yükselerek şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı.

Siyah beyazlılar ise yeni teknik direktörü Valerien Ismael ile sahadan yenilmeden çıkarak puanını 47'ye yükseltti.

Ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan mücadeleyi Trabzonspor 2-1 kazanmıştı.

[Fotoğraf: AA]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

8. dakikada Josef savunmadan dönen topu ceza alanı içinden gelişine kaleye gönderdi ancak meşin yuvarlak üsten auta gitti.

18. dakikada Abdülkadir Ömür'ün pasında savunmanın arkasında topu göğsüyle kontrol eden Djaniny, kaleci Ersin Destanoğlu ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda dengesini kaybedip düşünce bordo-mavililer, mutlak bir golden oldu.

24. dakikada soldan ceza alanı son çizgisine inen Rıdvan Yılmaz'ın çıkardığı topu, Josef kaleye gönderdi ancak meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

41. dakikada Ghezzal'ın soldan kullandığı serbest atışta, kalabalığın içinde Vida'nın uçarak kafa vuruşunda, kaleci Uğurcan Çakır, güçlükle topu kornere çeldi.

45. dakikada Rıdvan Yılmaz'ın soldan ortasında, Ghezzal'ın indirdiği topta Batshuayi'den önce kaleci Uğurcan Çakır, araya girerek tehlikeyi önledi.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 tamamlandı.

[Fotoğraf: AA]

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

46. dakikada altpas çizgisinin sağ tarafından kullanılan çift vuruşta Ghezzal'ın kaleye gönderdiği top barajdan döndü.

GOL - 56. dakikada Trabzonspor, öne geçti. Hüseyin Türkmen'in uzun pasında, ceza alanı hemen önünde topla buluşan Cornelius, aşırtma vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-0.

PENALTI - 67. dakikada Ghezzal, ceza alanı içinde Abdülkadir Ömür tarafından düşürülünce maçın hakemi Zorbay Küçük, penaltı noktasını gösterdi.

BATSHUAYI KAÇIRDI - 69. dakikada Batshuayi'nin kullandığı penaltı atışında top yan direkten döndü. Daha sonra savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

[Fotoğraf: AA]

GOL - 71. dakikada Beşiktaş, beraberliği yakaladı. Ghezzal'ın pasında, ceza alanı sağ tarafında topla buluşan Rosier, meşin yuvarlağı filelere yolladı. 1-1.

80. dakikada Siopis tarafından arkadan çekilen Larin, daha sonra rakibine yaptığı davranış sonrası kırmızı kart gördü. Siopis de yaptığı faul nedeniyle sarı kart gördü. İki takım oyuncuları arasında gerginlik yaşanırken Bakasetas da sarı kart gören oyunculara eklendi.

90+2. dakikada Hamsik'in soldan kullandığı serbest atışta, ceza alanı içinde yükselen Dorukhan Toköz'ün kafa vuruşunda, top üst direğe çarparak auta çıktı.

Karşılaşma 1-1'lik beraberlikle sona erdi.

[Fotoğraf: İHA]

Stat: Medical Park Stadyumu

Hakemler: Zorbay Küçük, Serkan Olguncan, Ekrem Kan

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Dorukhan Toköz, Hüseyin Türkmen, Denswil, Puchacz, Siopis, Bakasetas (Dk. 85 Marek Hamsik), Abdülkadir Ömür (Dk. 70 Berat Özdemir), Visca (Dk. 87 Yusuf Erdoğan), Nwakaeme (Dk. 46 Andreas Cornelius), Djaniny (Dk. 87 Jean Kouassi).

Beşiktaş: Ersin, Montero, Vida, Welinton, Rıdvan (Dk. 90 Umut Meraş), Josef, Can (Dk. 75 Miralem Pjanic), Rosier, Alex (Dk. 70 Cyle Larin), Ghezzal (Dk. 90 Atiba), Batshuayi (Dk. 70 Kenan Karaman).

Sarı kartlar: Dk. 36 Can Bozdoğan, Dk. 53 Francisco Montero, Dk. 75 Kenan Karaman,Dk. 90+1 Atiba (Beşiktaş), Dk. 73 Djaniny, Dk. 82 Siopis, Dk. 82 Bakasetas (Trabzonspor).

Goller: Dk. 56 Andreas Cornelius (Trabzonspor), Dk. 71 Valentin Rosier (Beşiktaş).

Kırmızı kart: Dk. 80 Larin (Beşiktaş)