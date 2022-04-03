Valerien Ismael, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Beşiktaş'ta ilk maçına çıktığını belirterek, "Çok güzel, zor bir deplasman maçı oynadık. Ekip ve futbolcularımızla 1 hafta çalışma sürecimiz oldu. Bu açıdan bakıldığında çok iyi performans gösterdik." dedi.

Yüksek tempoyu takıma yaymak, yerleştirmek gerektiğini anlatan Fransız çalıştırıcı, şöyle devam etti:

"Kalitemiz var, net şekilde belli oluyor. Buraya galibiyet için gelmiştik. İlk yarı çok gol fırsatı bulduk golü daha erken atabilirdik. İkinci yarı kontrol bizdeydi. Kalemize atılan ilk uzun topta gol yedik. Sonra iyi reaksiyon gösterdik. Penaltıyı kazandık, atmalıydık ama 3 dakika sonra reaksiyon gösterip golü bulduk. Maçı kazanabileceğimizi düşündüğümüz için oyuncu değişikliği yaptık. Ne yazık ki kırmızı kart gördük. Skoru tutmak şekline oyunu çevirdik. Kazanamadığımız için mutlu değiliz. Ama ilk maçta bu performansı gösterdiğimiz için mutluyuz."

"10 kişi kaldığımız anda da iyi performans gösterdik"

Ismael, iyi yolda olduklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Daha fazla birlikte çalışınca daha iyi olacaktır. 10 kişi kaldığımız anda da iyi performans gösterdik. Şu an çalışacağız. Önümüzde çalışacağımız 1 hafta var. Geliştireceğimiz şeyler olacak. Ben de bunun için buradayım. Kondisyon olarak daha üst seviyede Beşiktaş olacaktır. Taraftara teşekkür ediyoruz. Kondisyon anlamında üst üste birazcık zamana ihtiyacımız var. Şu anda hedefimiz sezonu en iyi şekilde bitirmek. İki hafta çok iyi çalışmaya ihtiyacımız var. Beşiktaş'ı 90 dakika bu tempoda ileride göreceksiniz. Aslında sezon başına tam anlamıyla ihtiyacımız var. Bugün 25-30 dakika bunu yaptık."