23 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Elvira Kamaloğlu için Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı'nda karşılama töreni düzenlendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla 2015 yılında Ukrayna'dan Türkiye'ye getirilerek Erzincan'ın Üzümlü ilçesine yerleştirilen Ahıska Türklerinden Kamaloğlu, Gençlik ve Spor İl Müdürü Burak Mumcu ve İl Göç İdaresi Müdürü Kasım Kağan Özlok tarafından çiçeklerle karşılandı.

Milli güreşçi Elvira Kamaloğlu, kendisini karşılamaya gelen babası Selim, annesi Zemire Kamaloğlu ile yakınlarına sarılarak mutluluğunu paylaştı.

[Fotoğraf: AA]

Kamaloğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, 23 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda şampiyon olmasından dolayı mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Kamaloğlu, yoğun bir çalışma sonucunda bu başarıya ulaştığını belirtti.

"Ekibim, antrenörlerim, arkadaşlarım ve ablalarımla birlikte hazırlandıktan sonra 23 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda şampiyon oldum. Takım halinde de şampiyon olduk. Bu bizim için gerçekten çok büyük gurur verici bir şeydi. Bayrağımızı dalgalandırdım. İstiklal Marşı'mızı okuttum. Hedefim hiçbir zaman küçük değildi. İnşallah bundan sonraki hedefim büyükler Avrupa şampiyonası, ardından da dünya şampiyonası ve olimpiyatlar."

[Fotoğraf: AA]

Kamaloğlu, Ukrayna'da savaş olduğunu, savaşın sona ermesi ve barışın gelmesi yönünde temennilerde bulundu.

"Doğma büyüme Ukraynalıyım, Türkiye’ye taşındık. Orada şu an savaş var. Savaşın bir an önce bitmesini, barış gelmesini istiyorum. Orada ki çocukların da artık huzurlu bir şekilde, bizimle birlikte şampiyonalara katılmalarını istiyorum."

[Fotoğraf: AA]

Havalimanı çıkışında ellerinde Türk bayrakları bulunan Ahıska Türkleri ile diğer vatandaşlar, milli sporcuya sevgi gösterisinde bulundu.