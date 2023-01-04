Haber Giriş: 4 Ocak 2023 Çarşamba 11:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
Trabzonspor Giresunspor'u konuk edecek
[AA arşiv]
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında 5 Ocak Perşembe günü Bitexen Giresunspor'u konuk edecek.
Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Ali Palabıyık yönetecek.
Ligde geçen hafta VavaCars Fatih Karagümrük karşısında deplasmanda 4-1 mağlup olarak zirve yarışında önemli yara alan bordo-mavililer, Bitexen Giresunspor maçıyla tekrar çıkışa geçmek istiyor.
Karadeniz ekibinde, Edin Visca, Dorukhan Toköz, Hüseyin Türkmen ve Serkan Asan'ın sakatlıkları sürüyor. Marc Bartra ise cezası nedeniyle bu maçta forma giyemeyecek.
Etiketler: Trabzonspor Giresunspor Süper Lig
Son Haberler
- 11:49
- 11:40
- 11:28
- 11:56
- 11:32
Sıradaki Haber
Modern pentatlonda 2024 Paris çalışmaları başladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz