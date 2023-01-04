Haber Giriş: 4 Ocak 2023 Çarşamba 10:03Son Güncelleme: Kaynak: AA
Fenerbahçe Beko Zalgiris'e konuk olacak
[AA arşiv]
THY Avrupa Ligi'nin 17. ve ilk devrenin son haftasında Fenerbahçe Beko, yarın deplasmanda Litvanya'nın Zalgiris Kaunas takımıyla karşılaşacak.
Zalgirio Arena'da oynanacak müsabaka, TSİ 21.00'de başlayacak.
Son 4 maçını kaybettiği Avrupa Ligi'nde 10 galibiyet, 6 mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe Beko, beşinci sırada yer alıyor.
Ligde oynadığı karşılaşmalardan 8 galibiyet ve 8 mağlubiyetle ayrılan Zalgiris Kaunas ise 9. sırada bulunuyor.
Etiketler: Fenerbahçe Basketbol Avrupa Kupaları
Sıradaki Haber
Adana Demirspor İstanbulspor'u konuk edecek
Yükleniyor lütfen bekleyiniz