NBA'e 3 maçla devam edildi. Giannis Antetokounmpo'nun 55 sayı, 10 ribaunt, 7 asistle kariyer rekoru kırdığı mücadeleyi 10 sayı farkla kazanan Bucks, bu sezon 24. galibiyetini elde etti.

Ev sahibi ekipte; Brook Lopez 21 sayı, 12 ribaunt, Bobby Portis 17 sayı, 13 ribauntla "double double" yaptı.

Bradley Beal'in sakatlığının nüksettiği Wizards'ta, Kristaps Porzingis 22, Kyle Kuzma 20, Deni Avdija, Rui Hachimura ve Corey Kispert 12'şer sayıyla maçı tamamladı.

Alınan sonuçlar şöyle:

Milwaukee Bucks-Washington Wizards: 123-113

Oklahoma City Thunder-Boston Celtics: 150-117

Utah Jazz-Sacramento Kings: 115-117

Pelicans forması giyen Williamson en az 3 hafta oynayamayacak

New Orleans Pelicans'ın all-star forveti Zion Williamson, sakatlığı nedeniyle sahalardan en az 3 hafta uzak kalacak.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre dün oynanan Philadelphia 76ers maçının 3. çeyreğinde sakatlanan Williamson'ın, sağ diz ardı kirişinde zorlanma tespit edildi.

22 yaşındaki basketbolcunun durumunun 3 hafta sonra yeniden değerlendirilecek.

Bu sezon 26 sayı, 7 ribaunt, 4,6 asist ortalamalarıyla oynayan Williamson'ın önemli oyunculardan biri olduğu Pelicans, 23 galibiyet ve 14 mağlubiyetle Batı Konferansı'nın 3. sırasında yer alıyor.