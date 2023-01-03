Haber Giriş: 3 Ocak 2023 Salı 22:09Son Güncelleme: Kaynak: TRT SPOR
Fenerbahçe, Batshuayi ile geri döndü
Spor Toto Süper Lig'in 17.haftasında Fenerbahçe, ilk yarısını 1-0 geride kapattığı mücadelede Batshuayi'nin attığı gollerle Antalyaspor'u deplasmanda 2-1 yendi. Maç fazlasıyla liderliğe yükselen F.Bahçe, G.Saray derbisi için moral depoladı.
Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanan mücadelenin ilk yarısını ev sahibi Fraport-Tav Antalyaspor, ABD'li forveti Haji Wright'ın 14. dakikada kaydettiği golle 1-0 önde tamamladı.
İkinci yarıya daha etkili başlayan konuk Fenerbahçe, 55. dakikada Belçikalı golcüsü Michy Batshuayi ile 1-1'lik eşitliği yakaladı. Sarı-lacivertliler, 61. dakikada VAR incelemesi sonrası penaltı kazandı. Penaltı atışı için topu başına geçen ve topu filelerle buluşturan Batshuayi, hem kendisinin hem de takımının maçtaki 2. golünü kaydetti: 1-2
Uzatma dakikalarında Antalyaspor'un ağlarla buluşan topu, ofsayt nedeniyle skora dönüşmedi.
Kalan sürede başka gol olmadı ve Fenerbahçe, sahadan 3 puanla ayrıldı.
Etiketler: Fenerbahçe Antalyaspor Süper Lig
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