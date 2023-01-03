Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanan mücadelenin ilk yarısını ev sahibi Fraport-Tav Antalyaspor, ABD'li forveti Haji Wright'ın 14. dakikada kaydettiği golle 1-0 önde tamamladı.

İkinci yarıya daha etkili başlayan konuk Fenerbahçe, 55. dakikada Belçikalı golcüsü Michy Batshuayi ile 1-1'lik eşitliği yakaladı. Sarı-lacivertliler, 61. dakikada VAR incelemesi sonrası penaltı kazandı. Penaltı atışı için topu başına geçen ve topu filelerle buluşturan Batshuayi, hem kendisinin hem de takımının maçtaki 2. golünü kaydetti: 1-2

Uzatma dakikalarında Antalyaspor'un ağlarla buluşan topu, ofsayt nedeniyle skora dönüşmedi.

Kalan sürede başka gol olmadı ve Fenerbahçe, sahadan 3 puanla ayrıldı.