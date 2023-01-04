Yeni Adana Stadı'nda saat 20.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Mete Kalkavan yönetecek.

Ligde 7 galibiyet, 6 beraberlik ve 2 yenilgiyle 27 puan toplayan Adana Demirspor, haftaya 4. sırada girdi. Süper Lig'in 3. haftasında Fenerbahçe'ye 4-2 yenilen Adana Demirspor, 11 maçta 5 galibiyet ve 6 beraberlik alırken, 16. haftada Beşiktaş'a deplasmanda 1-0 mağlup oldu.

Bu sezon rakiplerine 3 kez üstünlük kurabilen ve 2 beraberlik sonunda 11 puan elde edebilen İstanbulspor ise son sırada yer alıyor.

İstanbulspor üst üste 7 mağlubiyetin ardından 16. haftada Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup ederek kötü gidişi sonlandırmıştı.