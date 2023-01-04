Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu Başkanı Veli Ozan Çakır, olimpik sporcuları 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na hazırlamak için bütün güçleriyle çalıştıklarını, gerek yurt içinde gerekse yurt dışında hazırlık kamplarını yoğunlaştırdıklarını ifade etti.

Çakır, Paris 2024’e katılma umudu olan sporcular için yurt içi ve yurt dışı yoğunluklu kamp programı yürüttüklerini dile getirdi.

"Sporcularımızın eskrimdeki potansiyelini güçlendirmek ve modern pentatlonun diğer branşlarındaki yeteneklerini bilimsel metodolojilerden faydalanarak teknik düzeyde yukarıya taşımak istiyoruz."

Çakır, Paris 2024’e aday olimpiyat 5'incisi ve dünya 3'üncüsü İlke Özyüksel’i eksiklerini gidermesi ve yeni formata uygun bir disiplin kazanmasına yönelik olarak Macaristan’a hazırlık kampına gönderdiklerini aktardı.

"İlke, önümüzdeki yılın haziran ayına kadar sürecek Macaristan kampında antrenmanlarını akademik ve bilimsel düzlemde sürdürecek. Milli Olimpiyat Komitesi’nin de desteklediği eskrim odaklı kampta yüzme tekniklerinin geliştirilmesini de kapsayan bir antrenman programı uygulanacak."

Olimpiyat madalyası "ulaşılabilir" seviyede

Veli Ozan Çakır, 2023 yılında yapılacak yarışmalarda elde edilecek sıralamaların olimpiyatlara kota puanı vereceğini belirterek, "Hedefimiz 2024 Paris'e 2 kadın, 2 erkek sporcumuzla katılmak." dedi.

Çakır, hazırlık kamplarını kota puanı verecek yarışmaların yanı sıra Polonya’nın Krakow kentinde yapılacak Avrupa Modern Pentatlon Oyunları'nda kota almak için planladıklarını vurguladı.

"Büyükler kategorisindeki tüm sporcularımızla katılmayı planladığımız bu yarışmada ilk 8 ülke arasına girmemiz halinde bir kadın ve bir erkek sporcumuz doğrudan kota hakkı kazanacak ve biz de Paris 2024 hazırlıklarına erken başlamış olacağız."

Çakır, federasyon olarak tüm kota planlarını 2023 Modern Pentatlon Oyunları için kurguladıklarını anlattı.

"2023 yılında en az bir kadın bir erkek olmak üzere Paris 2024 kotasını garantileyeceğimize inanıyorum. Amacımız Tokyo’da gelen 5'incilik çıtasını Paris’te yukarıya taşımak ve madalya ile taçlandırmak. Sporcularımızın son yıllarda katettikleri mesafe ve elde ettikleri deneyim, modern pentatlonda olimpiyat madalyasının Türkiye açısından artık ulaşılabilir bir seviyede olduğunu nesnel olarak göstermektedir."

Planlar "engel parkuruna" yönelik

Çakır, Dünya Kupası öncesinde Erzurum’da kamp yapacaklarını ifade etti.

"Burada sporcularımızın hem fiziksel dayanıklılığını esas alan bir çalışma yürütülecek hem de branş özelinde partner sporcular eşliğinde yapılacak antrenmanlara odaklanmış olacağız."

Çakır, modern pentatlondaki alt yaş kategorilerindeki tüm planlamaların yeni engel parkuru etrafında şekillendiğini dile getirdi.

"Yeni disiplinin gerekliliklerine yönelik analizleri de en kısa süre içinde ortaya koyup, sporcuların antrenman programlarını yeniden yazacağız. Yeni disiplinin esaslarını dikkate alan bir fiziksel yeterlilik ve gelişim yaklaşımını, sporcularımızdan antrenörlerimize kadar modern pentatlona temas eden tüm unsurlarımızda uygulayacağız."