Trabzonspor 90+6'da yıkıldı
Trabzonspor, Süper Lig'in 35. haftasında konuk ettiği Atakaş Hatayspor ile 1-1 berabere kaldı.
Medical Park Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısının ev sahibi Trabzonspor, Djaniny'nin 22. dakikada attığı golle 1-0 önde tamamladı.
Mücadelenin son anları ise nefes kesti.
Konuk ekip 90+4'te Atakaş Hatayspor penaltı kazandı. Topun başına geçen Mame Diouf, kaleci Uğurcan'ı geçemedi. Ancak penaltı atışı Trabzonsporlu oyuncuların ceza sahasına erken girmesi nedeniyle tekrarlandı.
Tekrarlanan atışta konuk Hatayspor'da 90+6. dakikada topun başına Aaron Boupendza geçti. Boupendza, penaltı atışında topu ağlara gönderdi skoru 1-1 olarak belirledi.
Ligde üst üste dördüncü beraberliğini alan Trabzonspor 59 puana yükseldi.
Uzatmada attığı golle ligde sekizinci beraberliğini alan Atakaş Hatayspor ise puanın 50'ye yükseltti.
İki takım arasında sezonun ilk yarısında Antakya Atatürk Stadı'nda oynanan maçı Trabzonspor 1-0 kazanmıştı.
İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI
9. dakikada Aabid'in kullandığı serbest atışta, ceza alanı içinde iyi yükselen Kamara'nın kafa vuruşunda, kaleci Uğurcan Çakır, sağ tarafına yatarak topu kontrol etti.
GOL - 22. dakikada hızlı gelişen Trabzonspor atağında orta alandan aldığı topla ilerleyen Djaniny, sol çaprazdan ceza alanına girerek topu kaleci Munir'in üzerinden filelere gönderdi. 1-0
45+1. dakikada Aabid'in soldan ortasında, ceza alanı içinde Diouf'un kafa vuruşunda, top direğin yanından auta gitti.
Karşılaşmanın ilk yarısı Trabzonspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI
74. dakikada Nwakaeme'nin soldan ortasında, ceza alanı içinde Flavio'nun kafa vuruşunda, kaleci Munir, topun sahibi oldu.
75. dakikada Boupendza'nın sağ taraftan pasında, Diouf, topu Kamara'ya çıkardı. Bu futbolcu uygun durumda kötü bir vuruşla meşin yuvarlağı üsten auta gönderdi.
78. dakikada orta alanın sağ çizgisinden aldığı topla rakibinden sıyrılarak ceza alanına giren Yusuf Sarı'nın karşı karşıya şutunda kaleci Munir, meşin yuvarlağı ayağıyla çıkardı.
90+2. dakikada rakiplerinden sıyrılarak ceza alanına giren Boupendza, Flavio'nun hareketi sonrasında yerde kaldı ve maçın hakemi Zorbay Küçük, penaltı noktasını gösterdi.
90+4. dakikada Diouf'un kullandığı penaltı atışında kaleci Uğurcan Çakır, topu çeldi. Ancak ceza alanına bordo-mavili futbolcuların erken girmesi nedeniyle pozisyonu izleyen Zorbay Küçük, penaltıyı tekrarlatma kararı verdi.
GOL - 90+6. dakikada bu kez penaltıyı kullanan Boupendza, meşin yuvarlağı filelere yollayarak eşitliği sağladı: 1-1
Karşılaşma 1-1'lik skorla sona erdi.
Stat: Medical Park
Hakemler: Zorbay Küçük, Ali Saygın Ögel, Mustafa Sönmez
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Serkan Asan, Edgar, Hosseini, Marlon, Baker, Abdulkadir Parmak (Dk. 66 Flavio), Yusuf Sarı (Dk. 89 Kamil Ahmet Çörekçi), Bakasetas, Nwakaeme (Dk. 79 Berat Özdemir), Djaniny (Dk. 89 Abdülkadir Ömür)
Atakaş Hatayspor: Munir, Popov, Yusuf Abdioğlu (Dk. 85 Billong), Santos, Katranis, Ribeiro (Dk. 69 Muhammed Mert), Aabid (Dk. 85 Akomadi), Traore, Kamara (Dk. 88 Burak Can Çamoğlu), Boupendza, Diouf
Goller: Dk. 22 Djaniny (Trabzonspor) Dk. 90+6 Boupendza (penaltıdan) (Atakaş Hatayspor)
Sarı kartlar: Dk. 15 Baker, Dk. 60 Abdulkadir Parmak, Dk. 88 Yusuf Sarı (Trabzonspor), Dk. 58. Santos, Dk. 60 Riberio, Dk. 62 Yusuf Abdioğlu, Dk. 90+7 Traore) (Atakaş Hatayspor)
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