NBA'de Clippers'ı Furkanlı 76ers durdurdu
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Philadelphia 76ers, Los Angeles Clippers'ı 106-103 mağlup ederek rakibinin 7 maçlık galibiyet serisine son verdi.
NBA'e 11 maçla devam edildi. Doğu Konferansı lideri 76ers, Joel Embiid'in 36 sayı, 14 ribauntla yıldızlaştığı maçta Clippers'ı yenerek üst üste 4. kez kazandı. Embiid, Allen Iverson'ın ardından (2006) art arda 3 maç 35 üstü sayı üreten ilk 76ers oyuncusu oldu.
Milli basketbolcu Furkan Korkmaz, 18 sayı, 3 ribaunt, 4 asistle galibiyete katkı sağladı. Furkan, son 6 maçta 5. kez çift haneli sayılara ulaştı.
Clippers'ta Paul George'un 37 sayı, 9 ribaunt ve Marcus Morris'in 15 sayı, 2 asistlik performansları kazanmak için yetmedi.
Julius Randle, 44 sayıyla kariyer rekoru kırdı
Doğu Konferansı'nda play-off'a kalma mücadelesi veren New York Knicks, deplasmanda Dallas Mavericks'i 117-109 yendi.
2014 yılının ardından ilk kez 5 maçlık galibiyet serisi yakalayan Knicks'te Julius Randle, 44 sayı, 10 ribauntla kariyer rekoru kırdı. R.J. Barrett 24 sayı, 8 ribaunt, Derrick Rose ise 15 sayı, 5 asistle galibiyette pay sahibi oldu.
Mavericks'te Kristaps Porzingis'in 23 sayı, 12 ribaunt ve Luka Doncic'in 22 sayı, 19 asistlik katkıları, sezonun 25. yenilgisini önleyemedi.
Sonuçlar
Utah Jazz-Indiana Pacers: 119-111
Detroit Pistons-Oklahoma City Thunder: 110-104
Washington Wizards-New Orleans Pelicans: 117-115
Philadelphia 76ers-Los Angeles Clippers: 106-103
Toronto Raptors-Orlando Magic: 113-102
Brooklyn Nets-Charlotte Hornets: 130-115
Chicago Bulls-Memphis Grizzlies: 115-126
Houston Rockets-Denver Nuggets: 99-128
Minnesota Timberwolves-Miami Heat: 119-111
San Antonio Spurs-Portland Trail Blazers: 106-107
Dallas Mavericks-New York Knicks: 109-117