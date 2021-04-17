Haber Giriş: 17 Nisan 2021 Cumartesi 10:39Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nda yedinci gün
[Fotoğraf: AA]
56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun 180 kilometrelik Marmaris-Turgutreis etabı start aldı.
Muğla'nın Marmaris ilçesindeki Atatürk Caddesi'nden başlayan Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun yedinci etabının startını, Muğla Valisi Orhan Tavlı, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı, Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy verdi.
TUR 2021'in yedinci gününde bisikletçiler, Marmaris'ten başlayıp, Ula, Menteşe, Yatağan, Milas ilçelerini geçip Bodrum'un Turgutreis Mahallesi'nde bitecek 180 kilometrelik parkurda mücadele edecek.
56. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun yedinci etabına 24 takımdan 151 bisikletçi katıldı.
Tur, yarın Spor Toto sponsorluğunda 160.3 kilometrelik Bodrum-Kuşadası etabıyla sona erecek.
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