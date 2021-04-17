Bu sonuçla Perfumerias Avenida, organizasyonda ilk ve tek şampiyonluğunu elde ettiği 2011'in ardından adını ilk kez finale yazdırdı.

Perfumerias Avenida, finalde Rusya temsilcisi UMMC Ekaterinburg ile kozlarını paylaşacak.

Sopron Basket ise üçüncülük maçında Fenerbahçe Öznur Kablo'nun karşısına çıkacak.

Organizasyonda final maçı yarın saat 19.00'da oynanacak. Üçüncülük karşılaşması ise aynı gün saat 15.00'te yapılacak.