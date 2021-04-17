Haber Giriş: 17 Nisan 2021 Cumartesi 00:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
Perfumerias Avenida finale çıktı
[Fotoğraf: AA]
Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi Dörtlü Final ikinci maçında İspanya'nın Perfumerias Avenida takımı, Macaristan ekibi Sopron Basket'i 72-61 mağlup ederek finale yükseldi.
Bu sonuçla Perfumerias Avenida, organizasyonda ilk ve tek şampiyonluğunu elde ettiği 2011'in ardından adını ilk kez finale yazdırdı.
Perfumerias Avenida, finalde Rusya temsilcisi UMMC Ekaterinburg ile kozlarını paylaşacak.
Sopron Basket ise üçüncülük maçında Fenerbahçe Öznur Kablo'nun karşısına çıkacak.
Organizasyonda final maçı yarın saat 19.00'da oynanacak. Üçüncülük karşılaşması ise aynı gün saat 15.00'te yapılacak.
Etiketler: Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası Rusya Fenerbahçe
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