Siyah-beyazlı kulüp deneyimli orta sahanın sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

"Futbolcumuz Oğuzhan Özyakup'un Acıbadem Hastanesinde yapılan MR görüntülemesinde, sağ alt baldır arka adalesinde (soleus) gerilme ve ödem tespit edilmiştir. Futbolcumuzun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."

Oğuzhan, Süper Lig'de dün MKE Ankaragücü ile oynadıkları maça ağrısı nedeniyle devam edememiş ve 18. dakikada yerini Mensah'a bırakmıştı.