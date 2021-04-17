Küme düşme hattında bulunan iki takımın kritik maçını son dakikada attğı golle kazanan Büyükşehir Belediye Erzurumspor 9 maçta sonra hanesine 3 puan yazdırdı.

Erzurumspor'un gollerini 2. dakikada Emrah Başsan ile 79 ve 86. dakikalarda Elbasan Rashani ağlarla buluşturdu.

29 puana yükselen Erzurumspor kümede kalma umutlarını sonraki haftalara taşıdı.

Yukatel Denizlispor'un gollerini ise 46 ve 64. dakikalarda Hugo Rodallega kaydetti.

2-1 öne geçtiği maçı kaybeden Yukatel Denizlispor galibiyet hasretini 6 maça çıkartt. Ligin sonrasına demir atan Ege temsilcisi 26 puanda kaldı.

Ligin ilk yarısında Yukatel Denizlispor, rakibini 2-1'lik skorla mağlup etmişti.

Denizlispor'da 4 değişiklik

Son 5 maçını kazanamayan Denizlispor'da teknik direktör Hakan Kutlu, 3-2 kaybettikleri Aytemiz Alanyaspor maçının kadrosunda 4 değişiklik yaparak takımını sahaya sürdü.

Kutlu, cezası sona eren Rodallega'ya ileri uçta şans verdi. Sakatlıklarını atlatan kaleci Cenk ve orta saha oyuncusu Murawski bu maçla birlikte formalarına tekrar kavuştu. Yeşil-siyahlılarda Sagal ise 1 maç sonra ilk 11'deki yerine geri döndü.

Erzurumspor'da 5 değişiklik

Ligde 9 maçtır kazanamayan ve hafta içinde Aatif Chahechouhe, El Kabir ve Darri'nin kadro dışı bırakıldığı Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da ise eski takımlarından Denizlispor'a rakip olan Teknik Direktör Yılmaz Vural, 5 değişiklikle takımını sahaya sürdü.

Deneyimli teknik adam, kaleci Szumki'nin yerine Göktuğ, El Kabir'in yerine Ricardo Gomes, Chahechouhe'nin yerine Obertan, Da Costa'nın yerine Adolpe Teikeu, Cenk Ahmet Alkılıç'ın yerine Novikovas'a görev verdi.

[Fotoğraf: İHA]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

GOL - 2. dakikada Büyükşehir Belediye Erzurumspor öne geçti. Obertan'ın ceza sahası dışından çektiği şutta kaleci Cenk Gönen topu eliyle çeldi. Ceza sahasındaki Emrah Başsan, dönen topu ağlara gönderdi. 0-1.

16. dakikada Sakıb Aytaç'ın kullandığı korner sonrası ceza sahasındaki Mustafa Yumlu'nun vuruşunda, top az farkla yandan dışarı çıktı.

17. dakikadaki kontratakta kaleci ile karşı karşıya kalan Emrah Başsan'ın şutunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.

20. dakikada Sacko'nun ceza sahası içinde sol çaprazdan çektiği şutta, top yandan auta çıktı.

40. dakikada ceza sahasında kaleci ile karşı karşıya gelen Emrah Başsan'ın şutunda, top az farkla yandan dışarı gitti.

41. dakikada Murawski'nin ceza sahasına yaptığı ortaya altıpas içindeki Mustafa Yumlu'nun kafa şutunda, top yandan az farkla auta çıktı.

Müsabakanın ilk yarısını Büyükşehir Belediye Erzurumspor 1-0 önde tamamladı.

[Fotoğraf: AA]

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

GOL - 46. dakikada Yukatel Denizlispor eşitliği sağladı. İkinci yarının ilk anlarında orta sahada rakibinden kaptığı topla kaleye yönelen Rodallega, yaklaşık 40 metreden yaptığı aşırtma vuruşla meşin yuvarlağı kalecinin üzerinden ağlarla buluşturdu. 1-1.

GOL - 64. dakikada Yukatel Denizlispor öne geçti. Sol kanatta Sakıb Aytaç'ın pasında topla buluşan Rodallega, ceza sahası içinde çaprazdan ayak içi ile uzak köşeye yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-1.

GOL - 79. dakikada Büyükşehir Belediye Erzurumspor, eşitliği sağladı. Oltan Karakullukçu'nun ceza sahası içinde kafayla indirdiği topu Rashani düzgün bir vuruşla filelerle buluşturdu. 2-2.

GOL - 86. dakikada Büyükşehir Belediye Erzurumspor tekrar öne geçti. Omolo ile paslaşarak ceza sahasına giren Rashani, topu boş kaleye göndererek kendisinin ikinci, takımının üçüncü golüne imza attı. 2-3.

90+2. dakikada ceza sahasında Oğuz Yılmaz'ın şutunda, topu kaleci kurtardı.

Karşılaşma, konuk takımın 3-2 üstünlüğü ile tamamlandı.

Stat: Denizli Atatürk

Hakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, Cevdet Kömürcüoğlu

Yukatel Denizlispor: Cenk Gönen, Fabiano, Oğuz Yılmaz, Mustafa Yumlu, Sakıb Aytaç, Murawski (Dk. 58 Kubilay Aktaş), Özer Özdemir, Diskerud (Dk. 70 Hasan Ayaroğlu), Sacko (Dk. 84 Veton Tusha), Sagal, Rodallega

Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Mehmet Göktuğ Bakırbaş, Mehmet Murat Uçar, Teikeu (Dk. 70 Gökhan Kardeş), Hasan Hatipoğlu, Schwechlen, Emrah Başsan, Omolo, Boumal, Novikovas (Dk. 56 Rashani), Obertan (Dk. 90 Rahman Buğra Çağıran), Ricardo Gomes (Dk. 70 Oltan Karakullukçu)

Goller: Dk. 2 Emrah Başsan, Dk. 79 ve 86 Rashani (Büyükşehir Belediye Erzurumspor), Dk. 46 ve 64 Rodallega (Yukatel Denizlispor)

Sarı kartlar: Dk. 26 Fabiano, (Yukatel Denizlispor), Dk. 35 Novikovas, Dk. 38 Hasan Hatipoğlu, Dk. 89 Boumal (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)