Fenerbahçe deplasmanda Başakşehir'e üstünlük kuramıyor
Fenerbahçe, Süper Lig'in 35. haftasında 18 Nisan Pazar günü konuk olacağı Medipol Başakşehir'e deplasmanda üstünlük kurmakta zorlanıyor.
Sarı-lacivertli takım, rakibiyle deplasmanda yaptığı 12 lig maçından sadece 3'ünü kazanabildi. Dış sahada çıktığı 8 müsabakadan mağlup ayrılan Fenerbahçe, bir karşılaşmada ise berabere kaldı.
Turuncu-lacivertli ekiple Atatürk Olimpiyat Stadı'nda ve Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda 6'şar maça çıkan sarı-lacivertliler, fileleri 12 kez havalandırdı, kalesinde ise 19 gole engel olamadı.
Fenerbahçe, Medipol Başakşehir karşısında deplasman galibiyetlerini 2010-2011 sezonunda 1-0, 2017-2018'de 2-0 ve 2019-2020'de de 2-1'lik skorlarla aldı.
Ligde 26. randevu
Fenerbahçe ile Medipol Başakşehir, Süper Lig'de yarın 26. kez karşı karşıya gelecek.
İki takım arasında geride kalan 25 maçta Fenerbahçe 13, Medipol Başakşehir ise 9 galibiyet aldı, 3 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı.
Sarı-lacivertlilerin 37 golüne, turuncu-lacivertli takım 28 golle yanıt verdi.
Sezonun ilk yarısında Ülker Stadı'nda oynanan lig müsabakasını Fenerbahçe 4-1 kazandı.
Maçlar
Fenerbahçe ile Medipol Başakşehir takımları arasında Süper Lig'de yapılan maçlar ve sonuçları şöyle:
2007-2008:
İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe: 2-0
Fenerbahçe-İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 2-2
2008-2009:
Fenerbahçe-İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 2-0
İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe: 2-0
2009-2010:
Fenerbahçe-İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 1-0
İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe: 2-1
2010-2011:
İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe: 0-1
Fenerbahçe-İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 2-0
2011-2012:
Fenerbahçe-İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 4-2
İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe: 3-2
2012-2013:
Fenerbahçe-İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 2-1
İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe: 2-0
2014-2015:
Fenerbahçe-İstanbul Başakşehir: 2-0
İstanbul Başakşehir-Fenerbahçe: 2-2
2015-2016:
Fenerbahçe-Medipol Başakşehir: 1-0
Medipol Başakşehir-Fenerbahçe: 2-1
2016-2017:
Medipol Başakşehir-Fenerbahçe: 1-0
Fenerbahçe-Medipol Başakşehir: 1-0
2017-2018:
Fenerbahçe-Medipol Başakşehir: 2-3
Medipol Başakşehir-Fenerbahçe: 0-2
2018-2019:
Fenerbahçe-Medipol Başakşehir: 0-0
Medipol Başakşehir-Fenerbahçe: 2-1
2019-2020:
Medipol Başakşehir-Fenerbahçe: 1-2
Fenerbahçe-Medipol Başakşehir: 2-0
2020-2021:
Fenerbahçe-Medipol Başakşehir: 4-1