Açık 16.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
AA 07.11.2023 22:30

Süper Lig'den 6 kulüp PFDK'ya sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasındaki disiplin ihlallerinden dolayı 6 takımı Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

Süper Lig'den 6 kulüp PFDK'ya sevk edildi

Federasyondan yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe, MKE Ankaragücü ile Gaziantep FK çirkin ve kötü tezahürat sebebiyle disipline sevk edildi. Ayrıca sarı-lacivertli futbolcu Mert Hakan Yandaş sportmenliğe aykırı hareketi, kulüp yöneticisi Emir Hulusi Yolaç da "hakareti" sebebiyle PFDK'ya gönderildi. Gaziantep FK'nin teknik direktörü Marius Sumudica da sportmenliğe aykırı hareketi sebebiyle disipline sevk edildi.

Atakaş Hatayspor ise Yılport Samsunspor maçında 5 futbolcusunun sarı kart ve 1 futbolcusunun da kırmızı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi sonucunda PFDK'ya sevkine karar verildi. Ayrıca Akdeniz ekibinin futbolcusu Joelson Fernandes, aynı müsabakadaki hakareti sonrası disipline gönderildi.

Bitexen Antalyaspor, Beşiktaş maçındaki talimatlara aykırı hareketi nedeniyle, Mondihome Kayserispor da Corendon Alanyaspor müsabakasındaki saha olayları sebebiyle PFDK'ya gönderildi.

ETİKETLER
PFDK Süper Lig TFF
Sıradaki Haber
Voleybolda Fenerbahçe Opet Calcit Kamnik mağlup etti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:38
Bakan Bolat: Türkiye E-İhracat Platformu'nu hayata geçireceğiz
10:35
Bir kişinin suni çiçeği koparmaya çalışırken oteli yaktığı anlar kamerada
10:32
Kahramanmaraş'ta ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor
10:29
Hamas: Gazze'nin yönetimi Filistin'in özel meselesidir, hiçbir güç bu gerçeği değiştiremez
10:34
Terör operasyonlarında 721 terörist etkisiz hale getirildi
10:24
Bakan Tunç: İsrailli saldırganlar Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde hesap verecek
Tekirdağ'da sis etkili oldu
Tekirdağ'da sis etkili oldu
FOTO FOKUS
Bir kişinin suni çiçeği koparmaya çalışırken oteli yaktığı anlar kamerada
Bir kişinin suni çiçeği koparmaya çalışırken oteli yaktığı anlar kamerada
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ