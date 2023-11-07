Voleybolda Fenerbahçe Opet Calcit Kamnik mağlup etti

CEV Avrupa Şampiyonlar Ligi ilk maçında Fenerbahçe Opet, Slovenya temsilcisi Calcit Kamnik'i 3-0 mağlup etti.
Fenerbahçe Opet: Meliha Diken, Eda Erdem Dündar, Drca, Fedorovtseva, Aslı
Kalaç, Stysiak (Gizem Örge, Meryem Boz, Fetisova, Buse Ünal, Ergül Eroğlu, Ada Korkmaz, Cansu Çetin, De Souza)
Calcit Kamnik: Najdic, Radiskovic, Hutinski, Pucelj, Boisa, Rituper (Banko, Sen, Spoljaric, Cızman, Ula,)
Setler: 25-16, 25-18, 25-19
Süre: 67 dakika (21, 22, 24)
Salon : Burhan Felek
Hakemler: Vlastimil Kovar (Çekya), Carlos Robles Garcia (İspanya)