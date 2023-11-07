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Spor
AA 07.11.2023 19:17

Bilardoda VAR uygulaması ilk kez Türkiye'de hayata geçiriliyor

Türkiye Bilardo Federasyonu (TBF), müsabakalarda dünyada ilk kez VAR (Video Yardımcı Hakem) uygulamasını başlatacaklarını açıkladı.

Bilardoda VAR uygulaması ilk kez Türkiye'de hayata geçiriliyor
[DepoPhotos]

TBF Başkanı Ersan Ercan yaptığı açıklamada, TBF'nin Ankara Gölbaşı'ndaki tesisinde bulunan her bilardo masasına 2 kamera ve bir adet VAR ekranı koyduklarını ifade etti.

3 Bant Bilardo Türkiye Şampiyonası'nda başlayacak

VAR uygulamasına 3 Bant Bilardo Türkiye Şampiyonası'nın 3. etap müsabakalarıyla başlayacaklarını kaydeden Ercan, "Kasım ve aralık aylarında yapacağımız tüm turnuvalarda VAR'ın test uygulamasını yapacağız. Yıl sonuna kadar sistemin tüm ayrıntılarını, öngörülemeyen eksikliklerini görüp, kuralları tam olarak tespit ettikten sonra 2024 yılı itibarıyla dünyaya örnek olacağına inandığımız bu sistemi en güzel bir şekilde hayata geçireceğiz. Bu sistem sayesinde maç içindeki tartışmalı pozisyonların çok büyük ölçüde çözüme kavuşacağını düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

VAR'ın uygulanma yöntemiyle ilgili de Ercan, "Her sporcunun maç içinde bir kez itiraz ve VAR'a gitme hakkı bulunacak. Sporcu itirazında haklı çıkarsa bu hakkı devam edecek. Maçın hakeminin gerekli gördüğü her an için VAR'a gitme hakkı bulunuyor. VAR ekranına sadece hakem gidebilecek ve orada bulunan yardımcı hakem ile pozisyonu değerlendirerek kararını verecek." bilgisini paylaştı.

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