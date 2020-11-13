Haber Giriş: Kaynak: TRT SPOR
Süper Lig'de hükmen yenilgi gündemde
Türkiye Kupası'nda koronavirüs vaka sayısı nedeniyle maça çıkamayan takımlar mağlup sayılıyor. Konu Süper Lig açısından da ele alınmaya başlandı. TRT Spor'a konuşan Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil, "Öneriyi tartışmaya açtık" dedi.
Kulüpler Birliği ve Göztepe Kulübü Başkanı Mehmet Sepil, karşılaşmaya çıkamayan takımların Süper Lig'de de mağlup sayılmasına ilişkin öneriyi tartışmaya açtıklarını söyledi.
Kulüpler Birliği toplantısında gündeme gelen konuyu kulüplerin kendi aralarında görüşeceğini belirten Sepil, alınacak ortak kararı federasyona bildireceklerini belirtti.
TRT Spor'da yayınlanan Spor Stüdyosu programına telefonla bağlanan Sepil, "Ligi bitirmek istiyoruz. Konuyu tartışıp ortak kararı TFF'ye bildireceğiz." dedi.
Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil, @trtspor'da 'Süper Lig'de hükmen yenilgi gelir mi?' iddialarını yanıtladı. pic.twitter.com/E9Q5RjQUWq— TRT Spor (@trtspor) November 13, 2020
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