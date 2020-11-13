Haber Giriş: Kaynak: İHA
Eskişehirspor'da 2 kişinin testi pozitif çıktı
TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'da yapılan koronavirüs testleri sonucunda bir futbolcu ve bir idari personelin testi pozitif çıktı.
Konuyla ilgili Eskişehirspor'un resmi sosyal medya hesabından bir açıklama yapıldı.
"Teknik heyetimiz, futbolcularımız ve tesis personelimize Özel Gurlife Hastanesi tarafından bugün yapılan Covid-19 testleri neticesinde bir futbolcumuz ve bir idari personelimizin testlerinde pozitif bulgu tespit edilmiş olup; takip, tedavi ve izolasyon süreçlerine başlanmıştır."
Etiketler: KoronavirüsSon Güncelleme: 13 Kasım 2020 Cuma 22:39
Son Haberler
- 23:12
- 23:16
- 23:07
- 23:02
- 22:40
Sıradaki Haber
Ümit Milliler Avusturya'yı yendi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz