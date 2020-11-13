Galatasaray’da gözler seçime çevrildi. Sarı kırmızılı kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada; "Kulübümüzün Olağanüstü Seçim Genel Kurul Toplantısı, 19 Aralık Cumartesi günü saat 10.00’da Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu’nda, yeterli çoğunluk olmadığı takdirde ikinci toplantı 26 Aralık'ta yapılacaktır" ifadeleri kullanıldı.

Valiliğin kararı bekleniyor

Ancak koronavirüs salgınının Türkiye’de yarattığı etki nedeniyle henüz İstanbul Valiliği ve dernekler masasından sarı-kırmızılılara yanıt gelmedi. Tüzük gereği seçimin Galatasaray Lisesi’nde yapılması gerekirken, valiliğin vereceği yanıta göre sürecin ilerleyeceği kaydedildi.

Mustafa Cengiz aday olacak mı?

Bu arada Başkan Mustafa Cengiz adaylık için henüz kararını vermedi. Başkan Cengiz’in pazartesi günü 14. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülecek davayı beklediği belirtildi.

Davada, mali genel kurulda gerçekleşen sayımın usule uygun olup olmadığının netlik kazanacağı ifade edildi. "Sayım usule uygun" şeklinde bir karar çıkması durumunda tüzük gereği Mustafa Cengiz’in aday olamayacağı öğrenildi.

Burak Elmas ve Metin Öztürk adaylıklarını açıkladı

Galatasaray’da yapılması planlanan seçim öncesinde Burak Elmas ve Metin Öztürk adaylıklarını resmen açıkladı.

Cengiz Özyalçın ve Ozan Korkut'un da aday olması bekleniyor Cengiz Özyalçın ve Ozan Korkut da önümüzdeki günlerde adaylıklarını açıklayacak.

Ali Fatinoğlu temkinli

Aday olması beklenen isimlerden biri de Ali Fatinoğlu... Fatinoğlu ise mevcut yönetimin seçim kararını ve adaylıkların hızlıca açıklamasını doğru bulmadığını ifade etti.

Ali Fatinoğlu, seçim için resmi makamlardan onay geldikten sonra adaylığını açıklayacağını da belirtti.