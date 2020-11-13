Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarına devam eden Beşiktaş’ta defans hattındaki eksiklikler teknik direktör Sergen Yalçın’ı düşündürüyor.

Gaziantep Futbol Kulübü karşılaşmasında kırmızı kart gören Ersin’in yokluğunda kaleyi Utku Yuvakuran koruyacak.

Siyah-beyazlı ekip, Tahkim Kurulu'ndan 2 maçlık cezanın da 1 maça inmesini talep edecek.

Teknik direktör Sergen Yalçın, Utku Yuvakuran’ın maça psikolojik olarak hazırlanması için de yardımcısı Murat Şahin ve kaleci antrenörü Levent Açıl'dan genç kaleciye destek olmalarını istedi.

Zorlu karşılaşmada yedek kulübesinde ise 16 yaşındaki genç kaleci Emre Bilgin yer alacak.

İki futbolcunun da antrenman temposundan memnun olan Beşiktaş Teknik Heyeti, bu oyuncularla özel olarak ilgileniyor.

Bu arada takımdaki Kovid-19 vakalarının 8’e çıkmasından sonra bu sayının daha da yükselmesinden endişe ediliyor. Tesisler her gün dezenfekte edilirken, oyunculardan da özel hayatlarına dikkat etmeleri istendi.