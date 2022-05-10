Spor Toto Süper Lig'in şampiyonu ve küme düşen takımları belli oldu. 2021- 2022 sezonunda, bir başka mücadele de gol krallığında yaşanıyor.

16 kez fileleri sarsan Umut Bozok ve Joel Pohjanpalo, gol krallığı yarışındaki en avantajlı isimler. Kasımpaşa forması giyen Umut, ligde 2 bin 358 dakika süre aldı.

[Fotoğraf: AA]

Çaykur Rizesporlu Pohjanpalo ise Bin 978 dakika sahada kaldı ve takımının lige veda etmesine engel olamadı.

Şampiyon Trabzonspor'un golcüsü Andreas Cornelius ve Atakaş Hatayspor'dan Ayoub El Kaabi'nin ise 15 golü var. 3 futbolcu, 14 kez ağları havalandırdı.

Beşiktaş'ın eleştirilen ismi Michy Batshuayi, Fenerbahçe'nin yerli golcüsü Serdar Dursun ve Vavacars Fatih Karügümrük'ten Aleksandar Pesic kalan 2 haftada atacakları gollerle rakiplerini geçmeyi planlıyor.

[Fotoğraf: AA]

Ligde son olarak 2012-2013 sezonunda bir Türk futbolcu gol kralı olmuştu. Galatasaray formasıyla 30 lig maçında 24 kez gol sevinci yaşayan Burak Yılmaz, ipi göğüslemeyi başarmıştı.

[Fotoğraf: AA]