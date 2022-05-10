Medipol Başakşehir maçında oyundan alınan Mısırlı oyuncu, buna tepki göstermişti. 24 yaşında futbolcu mutsuz olduğu ve sezon sonunda takımdan ayrılmak istediğini ifade etti.

Sezon başında Bordeaux’ya transferi son anda gerçekleşmeyen Mustafa Muhammed, yine Fransız takımlarının radarında. Başta Bordeaux olmak üzere Lyon, Toulouse ve Montpellier, Mısırlı oyuncuyu takip ediyor.

Bonservisi en az 10 milyon euro

Henüz resmi bir teklif gelmezken, yönetim Mustafa Muhammed'in bonservisini en az 10 milyon euro olarak belirledi.

Mustafa Muhammed, performansı ile geçen sezonu aratıyor. Şubat 2021'de sarı kırmızılı formayı giymeye başlayan Mısırlı oyuncu, ligde 16 maçta 8 kez fileleri havalandırmıştı.

24 yaşındaki oyuncu, bu sezon ise şu ana kadar 25 maçta sadece 6 gol atma başarısı gösterdi.

Omar ve Marcao’nun oynama ihtimali düşük

Diğer yandan Galatasaray’da Omar ve Marcao’nun tedavileri devam ediyor. Her iki futbolcunun da Adana Demirspor maçında oynama ihtimalleri düşük olduğu kaydedildi.

Marcao’nun maça yetişmemesi durumunda stoperde bu hafta yine Alpaslan Öztürk'ün yer alması bekleniyor. Omar’ın yokluğunda da sağ bekte Sacha Boey forma giyecek.