Spor Toto Süper Lig’in 36. haftasında oynanan 10 maçta toplam 28 gol atıldı. 5 beraberliğin yaşandığı haftada 3 deplasman takımı kazanırken, 2 ev sahibi de sahadan 3 puanla ayrıldı. Geçtiğimiz hafta şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor, Hatayspor deplasmanından 1 puanla ayrıldı.

Derbide kazanan çıkmadı

Haftaya ikinci sırada giren Fenerbahçe, Beşiktaş ile Vodafone Park’ta karşılaştı. İlk yarıda atılan karşılıklı gollerle 2 ezeli rakip sahadan 1’er puanla ayrılırken, sarı-lacivertliler 69 puana ulaştı.

Konyaspor’un, Antalyaspor’a 3-2 kaybetmesiyle Fenerbahçe, son 2 haftaya 5 puanlık avantajla girdi. Siyah-beyazlılar ise haftayı 55 puanla 7. sırada geçti.

[Fotoğraf: İHA]

Avrupa kupalarına katılımda heyecan arttı

Son 5 maçında 13 puan toplayarak yeniden çıkışa geçen Başakşehir, Galatasaray’ı konuk etti. Karşılaşmadan gol sesi çıkmayınca iki takım da 1’er puana razı oldu.

Turuncu-lacivertliler, 61 puana ulaşarak haftayı 4. sırada kapattı. Alanyaspor deplasmanda Adana Demirspor’u 2-1 mağlup ederken, 58 puanla 5. sırada yer aldı.

Volkan Demirel yönetimindeki Fatih Karagümrük, ligden düşmeyi garantileyen Göztepe’yi 3-1 yenerek 56 puan yaptı ve ligde üst üste 3. galibiyetini elde etti. Haftanın kapanış maçında Konyaspor’u 3-2 ile geçen Antalyaspor, yenilmezlik serisini 14 müsabakaya çıkararak puanını da 55’e yükseltti.

[Fotoğraf: İHA]

Düşenler kesinleşti

Geçtiğimiz haftalarda küme düşmesi kesinleşen Yeni Malatyaspor ve Göztepe’nin ardından gelecek sezon Spor Toto 1. Lig'de mücadele eden son 2 takım da belli oldu. Gaziantep FK’nın, Kayserispor ile berabere kalması sonrası Altay ve Çaykur Rizespor küme düştü.

Malatya ekibi, evinde Rizespor’a 3-1 yenilerek kötü serisini sürdürürken, Göztepe de haftayı yenilgiyle kapatan bir diğer takım oldu. Altay, sahasında Giresunspor ile 1-1 berabere kaldı ve puanını 34 yaptı. 17. sıradaki Rizespor'un 36 puanı var.

Gol krallığında 2 isim zirvede

Kasımpaşa’nın, Sivasspor’u 3-1 mağlup ettiği maçta 1 gol kaydeden Umut Bozok, gol sayısını 16’ya yükseltti.

Küme düşen Çaykur Rizespor’da ise Joel Pohjanpalo 1 gol attı ve gol krallığı yarışında 16 golle zirveye ortak oldu. Trabzonspor’un forveti Andreas Cornelius ve Hataysporlu Ayoub El Kaabi’nin 15 golü bulunuyor.