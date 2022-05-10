Sarı lacivertliler, Konyaspor’un Antalyaspor'a 3-2 kaybetmesiyle birlikte, rakibiyle arasındaki puan farkını 5'e çıkarttı. İsmail Kartal’lı Fenerbahçe, 69 puana sahipken, Konya temsilcisinin 64 puanı bulunuyor.

Diğer yandan iki takım arasında bu sezon oynanan maçlar karşılıklı 2-1’lik galibiyetlerle sonuçlanırken, genel averaj bu konuda öne çıkıyor. Sarı lacivertliler, yeşil beyazlılara karşı artı 11 averaja sahip.

Fenerbahçe kalan iki maçta toplam 1 puan alması halinde, rakibinin iki maçı da kazanması ve aradaki averaj farkını aşması gerekecek.

Sarı lacivertliler, Vavacars Fatih Karagümrük veya Öznür Kablo YeniMalatyaspor maçlarından birini kazanması durumunda ise Konyaspor'un maçlarına bakmaksızın, Şampiyonlar Ligi'nde ön eleme oynama şansı yakalamış olacak.

Öte yandan Leipzig’in UEFA Avrupa Ligi yarı finalinde elenmesinin ardından, Fenerbahçe'nin olası ikincilik durumunda Şampiyonlar Ligi'ne 2'inci ön elemeden başlaması kesinleşti.

Fenerbahçe hedefine ulaşması halinde yeni sezon hazırlıklarına 19 veya 20 Temmuz tarihinde başlamayı planlıyor.