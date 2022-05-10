Beşiktaş’ın genç yıldızı Emirhan İlkhan, Fenerbahçe derbisinde ortaya koyduğu futbolla dikkat çekti. 90 dakika sahada kalan 17 yaşındaki futbolcu; 4 top kesme, 3 şut pası ve 7 ikili mücadele kazanma istatistikleri yakaladı.

Beşiktaş’ın derbide en başarılı oyuncularından biri olan Emirhan, birçok kez takım arkadaşlarını pozisyona soktu. Emirhan, 11 kilometre ile maçın en çok koşan oyuncusu da oldu.

17 yaşındaki futbolcunun bu başarısının altında yaptığı özel çalışma yatıyor. Emirhan, yaklaşık 2 haftadır teknik direktör Valerien Ismael’in verdiği özel program eşliğinde antrenmanlarını sürdürüyor.

Fransız teknik adamın, genç orta sahanın fizik kalitesini ve temposunu arttırmaya yönelik antrenmanlar yaptırdığı öğrenildi. Beşiktaş'ın ligde kalan iki maçında da Emirhan İlkhan’ın sahaya 11'de çıkması bekleniyor.