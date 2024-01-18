Sivasspor kupada sürprize izin vermedi

Sivasspor ile Ankara Keçiörengücü, BG Grup 4 Eylül Stadı'nda karşılaştı. Mücadeleyi hakem Ömer Tolga Güldibi yönetti.

Tek maç eleme usulüne göre oynanan maçı Sivasspor kazandı ve son 16 turuna yükseldi.

Sivasspor'a turu getiren golleri, 10. dakikada Ziya Erdal, 50. dakikada Koita ile 81. dakikada Manaj kaydetti.

Keçiörengücü'nün gollerini ise 52 ve 65. dakikalarda Dembele attı.

[Fotoğraf: İHA]

Kupaya bu sezon 3. turdan dahil olan Sivasspor, Artvin Hopaspor'u 4-0 mağlup ederek 4. tura yükseldi. Kırmızı-beyazlılar 4. turda ise Kuzey Marmara AŞ Arnavutköy Belediyespor'u 2-1 mağlup ederek adını bir üst tura yazdırdı.

Türkiye Kupası'na 3. turdan başlayan Ankara Keçiörengücü ise sırasıyla, Burhaniye Belediyesi'ni 4-2, Muşspor'u 2-1 yenerek 5. tura yükseldi.

[Fotoğraf: AA]

KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI

GOL - 10. dakikada gelişen Sivasspor atağında ceza sahası dışında topla buluşan Ziya Erdal'ın sert şutunda top kaleci Ekrem'in solundan ağlarla buluştu. 1-0.

21. dakikada Sivasspor atağında Ziya'nın pasıyla soldan savunma arkasına sarkan Burak, penaltı noktasına doğru çevirdi. Savunmanın ters müdahalesinde top ağlara gitti ancak Burak için ofsayt bayrağı kalktı.

24. dakikada orta sahadan gelişen Sivasspor atağında Emre Gökay ceza sahası dışından çektiği şutta top kaleci Ekrem'de kaldı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-0 tamamlandı.

[Fotoğraf: DHA]

GOL - 50. dakikada Keçiörengücü'nün kullandığı korner sonrası topu kapan Emre hızla rakip yarı alanın ortalarına kadar geldi. Savunmanın müdahalesi ile Koita topu kontrol edip kaleci Ekrem'i geçip sol ayağının içiyle meşin yuvarlağı boş ağlara gönderdi. 2-0.

GOL - 52. dakikada Keçiörengücü atağında Innocent'in derinlemesine pasıyla sağdan ceza sahasına giren Dembele sağ ayağının üstüyle vuruşunu yapıp topu ağlara gönderdi. 2-1.

GOL - 65. dakikada Keçiörengücü'nün kazandığı penaltıda topun başına geçen Dembele sol köşeye vuruşunu yaptı, top ağlara gitti. 2-2.

GOL - 81.dakikada orta alandan gelişen Sivasspor atağında Barrow sol çaprazda gördüğü Manaj'a topu verdi. Manaj'ın ceza sahası dışından sert şutunda top kalecinin sağından ağlarla buluştu. 3-2.

Karşılaşmayı 3-2 kazanan Sivasspor adını son 16 turuna yazdırdı.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

Stat: BG Grup 4 Eylül

Hakemler: Ömer Tolga Güldibi, Cem Özbay, Barış Çiçeksoyu.

EMS Yapı Sivasspor: Muammer Yıldırım, Burak Kapacak (Dk. 60 Emrah Başsan), Poungouras, Ziya Erdal, Mehmet Albayrak, Yusuf Kefkir (Dk. 60 Hakan Arslan), Murat Paluli, Abdulkadir Parmak (Dk. 86 Alaaddin Okumuş), Emre Gökay (Dk. 72 Barrow), Koita, Eren Kaya (Dk. 60 Manaj).

Ankara Keçiörengücü: Ekrem Kılıçarslan, Mert Kula, Nyarko, Bahadır Yıldırım (Dk. 89 Selim Ilgız), Muharrem Cinan, Camara, Mikail Okyar (Dk. 66 Uğur Akdemir), Erkan Eyibil (Dk. 46 Şahverdi Çetin), Orhan Nahırcı, Ahmet Yazar (Dk. 46 Innocent), Mayi (Dk. 46 Dembele).

Goller: Dk. 10 Ziya Erdal, Dk. 50 Koita, Dk. 81 Manaj (EMS Yapı Sivasspor), Dk. 52 ve 65 (penaltıdan) Dembele (Ankara Keçiörengücü)

Sarı kartlar: Dk. 45+1 Ahmet Yazar, Dk. 71 Nyarko, Dk. 85 Orhan Nahırcı (Ankara Keçiörengücü), Dk. 85 Barrow (EMS Yapı Sivasspor)