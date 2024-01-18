Rizespor'da Sinan Osmanoğlu ile yollar ayrıldı

Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamaya göre, Sinan Osmanoğlu ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesi feshedildi.
Takıma yaptığı katkılardan dolayı deneyimli savunma oyuncusuna teşekkür edildi ve bundan sonraki kariyerinde başarı dilendi.
Sinan Osmanoğlu, bu sezon lig ve kupada yeşil-mavili formayla 47 dakika görev yaptı.
Futbolcumuz Sinan Osmanoğlu ile karşılıklı anlaşma sağlanarak yollarımız ayrılmıştır.— Çaykur Rizespor (@CRizesporAS) January 18, 2024
Sinan Osmanoğlu’na takımımıza verdiği katkılardan dolayı teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarı diliyoruz. pic.twitter.com/5GRcSNTwTQ