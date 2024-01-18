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Spor
AA 18.01.2024 14:35

Rizespor'da Sinan Osmanoğlu ile yollar ayrıldı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Sinan Osmanoğlu ile yollarını ayırdı.

Rizespor'da Sinan Osmanoğlu ile yollar ayrıldı
[Fotoğraf: AA arşiv]

Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamaya göre, Sinan Osmanoğlu ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesi feshedildi.

Takıma yaptığı katkılardan dolayı deneyimli savunma oyuncusuna teşekkür edildi ve bundan sonraki kariyerinde başarı dilendi.

Sinan Osmanoğlu, bu sezon lig ve kupada yeşil-mavili formayla 47 dakika görev yaptı.


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