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Spor
AA 18.01.2024 14:10

Beşiktaş Rosier'in Nice'e kiralandı

Beşiktaş, 27 yaşındaki Fransız futbolcu Valentin Rosier, Fransa Ligue 1 takımlarından Nice'e kiraladı.

Beşiktaş Rosier'in Nice'e kiralandı

Beşiktaş Kulübü, oyuncusu Valentin Rosier'nin satın alma opsiyonlu kiralık olarak Fransa'nın Nice ekibine kiralandığını duyurdu.

"Kulübümüz, profesyonel futbolcumuz Valentin Rosier'in 2023-2024 sezonu sonuna kadar geçici transferi hususunda OGC Nice Kulübü ve oyuncuyla anlaşmaya varmıştır. Yapılan anlaşmaya göre, OGC Nice Kulübünün satın alma opsiyonu bulunmaktadır. Ayrıca oyuncunun 2023-2024 sezonu sonuna kadar ücreti OGC Nice Kulübü tarafından karşılanacaktır."

Valentin Rosier, 2020-2021 sezonunda katıldığı Beşiktaş'ta beğenilen bir performans ortaya koymuştu.

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