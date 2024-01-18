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Spor
TRT Haber 18.01.2024 12:35

Trabzonspor'da Jens Stryge Larsen ile yol ayrıldı

Trabzonspor'da yaprak dökümü sürüyor. Bordo mavililer, Stryger Larsen'in sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini duyurdu.

Trabzonspor'da Jens Stryge Larsen ile yol ayrıldı

Bordo mavili kulüpten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada İsveçli oyuncu ile yollar ayrıldı.

"Şirketimiz ile profesyonel futbolcumuz Jens Stryger Larsen arasındaki 01.07.2022 başlangıç 31.05.2025 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya herhangi bir fesih tazminatı ödenmeyecektir."


Larsen, 2022 yazında bedelsiz olarak Trabzonspor'a transfer olmuştu. Bordo mavili formayla 62 maça çıkan Danimarkalı futbolcu, 3 gol atıp 1 de gol pası verdi.


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