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Spor
AA 18.01.2024 12:25

Türk Telekom Avrupa'da play-off için umutlandı

Türk Telekom Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası'nda son maçlarda aldığı galibiyetlerle play-off umutlarını artırdı.

Türk Telekom Avrupa'da play-off için umutlandı
[Fotoğraf: AA arşiv]

Son şampiyon Dreamland Gran Canaria'yı dün İspanya'da 83-73 yenen Türk Telekom, üst üste 3. galibiyetini elde ederek 10 takımlı B Grubu'nda 7. sıraya yükseldi.

Geçen sezon final oynadığı kupaya bu sezon büyük bir kadro değişikliğiyle başlayan başkent temsilcisi, ilk 9 maçında sadece 1 galibiyet aldı. Başantrenörlüğe Selçuk Ernak'ın gelmesi ve yapılan iki yabancı transferiyle çıkışa geçen Türk Telekom, son 6 Avrupa maçında 5 galibiyet alarak play-off potasına yaklaştı.

Grupta ilk iki sıradaki takım direkt çeyrek finale kalacak. Direkt çeyrek finale çıkma şansı kalmayan Türk Telekom, ilk 6'da yer alıp Sekizli Final olarak oynanacak play-off turuna kalma mücadelesini son 3 maça taşıdı.

Grupta 6. sıradaki Dolomiti Energia Trento'yla arasında 1 galibiyet fark bulunan Türk Telekom'un fikstür avantajı da bulunuyor.

Lacivert-beyazlılar, son 3 maçında 9. sıradaki Litvanya ekibi Lietkabelis Panevezys ve lider Fransız temsilcisi Mincidelice JL Bourg en Bresse'yi Ankara'da konuk edecek. Türk Telekom son maçında ise play-off iddiası bulunmayan son sıradaki Polonya ekibi Slask Wroclaw'a konuk olacak.

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