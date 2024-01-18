Spor
AA
18.01.2024 14:30
MKE Ankaragücü taraftarı Adana Demirspor maçında olmayacak
Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında oynanacak Yukatel Adana Demirspor-MKE Ankaragücü maçını deplasman ekibinin taraftarları statta izleyemeyecek.
[Fotoğraf: AA arşiv]
MKE Ankaragücü Kulübünden yapılan açıklamada, "Yukatel Adana Demirspor ile oynayacağı maça, Adana İl Spor Güvenlik Kurulu kararı gereğince taraftarımız alınmayacaktır." denildi.
İki takım arasındaki lig maçı, 20 Ocak Cumartesi günü saat 19.00'da Yeni Adana Stadı'nda oynanacak.