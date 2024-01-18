Genç milli eskrimciler 3 ülkede mücadele edecek

Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre eskrimde 20-21 Ocak tarihlerinde Fransa, Hırvatistan ve Özbekistan’da düzenlenecek Gençler Dünya Kupası organizasyonlarında epe ve flöre branşlarında toplam 12 milli eskrimci mücadele edecek.

Özbekistan’ın başkenti Taşkent’te genç kadınlar epede Ceren Cebe, Nilahsen Erten ve Aleyna Ertürk, Fransa Aix-En-Provence’de genç erkekler flörede Aras Atasoy, Ada Budak, Alp Tuna Korkmaz ve Tan Sezer, Hırvatistan'ın başkenti Zagreb’te genç kadınlar flörede Azra Arıkan, Ada Arıkan, Almıla Birçe Durukan, Alisa İsbir ve Ada Nur Kıdemli ay-yıldızlı forma giyecek.