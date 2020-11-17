Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantı sonrası koronavirüs önlemlerini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, tüm spor müsabakalarının seyircisiz oynanmaya devam edileceğini açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ayrıca halı sahaların da faaliyetlerine ara verileceğini belirtti.