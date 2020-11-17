Haber Giriş: 17 Kasım 2020 Salı 20:19Son Güncelleme: Kaynak: AA
Seyircisiz maçlara devam edilecek
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tüm spor müsabakalarının seyircisiz olarak oynanmaya devam edileceğini açıkladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantı sonrası koronavirüs önlemlerini açıkladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, tüm spor müsabakalarının seyircisiz oynanmaya devam edileceğini açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ayrıca halı sahaların da faaliyetlerine ara verileceğini belirtti.
#SONDAKİKA— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) November 17, 2020
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tüm spor müsabakaları seyircisiz oynanmaya devam edilecek. Halı sahaların faaliyetlerine ara verilecek.https://t.co/aBCJpzPFBs pic.twitter.com/jG5avusvL8
Etiketler: Koronavirüs
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