Haber Giriş: 17 Kasım 2020 Salı 18:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana Demirspor'da koronavirüs testleri tekrarlandı
TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor'da ligin 10. haftasındaki Eskişehirspor maçı öncesi futbolcu, teknik heyet ve personele koronavirüs testi yapıldı.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, izolasyon sürecinin 10. günündeki testlerde 1 futbolcu, 1 antrenör ve 6 personelin sonuçlarının pozitif çıktığı belirtildi.
Sağlık ekiplerinin kontrolünde sürecin devam edildiği bildirildi.
Daha önce takımda 24 futbolcu, 2 teknik adam ve 3 personelin testleri pozitif sonuçlanmıştı.
İzolasyon sürecinin 10. gününde yapılan testlerin sonucunda, 1 futbolcu, 1 antrenör ve 6 personelimizin sonuçları pozitif çıkmıştır. Sağlık ekibimizin kontrolünde süreç devam etmektedir. pic.twitter.com/0Qc6N7AIBs— Adana Demirspor #MaskeniTakLütfen (@AdsKulubu) November 17, 2020
Etiketler: Koronavirüs
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