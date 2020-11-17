Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, "MatchWornShirt.com" ile yapılan iş birliği sonucunda maç formalarının açık artırma ile satışa sunulacağı belirtildi.

Süper Lig'in 8. haftasında oynadıkları Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşılaşmasında futbolcuların giydiği formaların imzalı olarak "www.matchwornshirt.com/club/Goztepe" adresinde satışa sunulacak.

Futbolcularımızın BB. Erzurumspor karşılaşmasında giydiği formalar imzalı olarak @_MatchWornShirt'te satışta.

Satılacak formalardan elde edilecek gelir depremzede ailelere bağışlanacak.

Detaylar; https://t.co/buqwmrt0jk

Formalar; https://t.co/YQiO9yQJO3#Göztepe pic.twitter.com/FyPUuUzOCT — Göztepe Spor Kulübü (@Goztepe) November 17, 2020

Kulüpten yapılan açıklamada, "Bu maça özel olarak açık artırma sonucu satılacak formalardan elde edilecek gelirin tamamı depremzede ailelere yardım için kullanılacak." ifade edildi.

Sitede açık artırmaya konulan formalara en düşük 89 euro teklif verilebiliyor.



