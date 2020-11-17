Ukrayna Futbol Federasyonu, milli takımda çıkan Covid-19 vakaları sonrasında kafilenin karantinaya alınması sebebiyle İsviçre maçının oynanmayacağını duyurdu.

Karşılaşmayla ilgili karar daha sonra UEFA tarafından açıklanacak

Son yapılan Covid-19 testlerinin ardından Ukrayna Milli Takımı'nda oyuncular Ruslan Malinovskyi, Sergiy Kryvtsov, Junior Moraes ve antrenör Ivan Bashtovy'nin sonuçların pozitif çıkmıştı.

Daha önce ise Eduard Sobol, Yevhen Makarenko ve Dmytro Riznyk'in koronavirüse yakalanmıştı.