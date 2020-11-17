Haber Giriş: 17 Kasım 2020 Salı 19:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
İsviçre-Ukrayna maçına koronavirüs engeli
Ukrayna'nın UEFA Uluslar A Ligi 4. Grup'ta bu akşam İsviçre'ye konuk olacağı karşılaşma, takımdaki koronavirüs vakaları nedeniyle oynanmayacak.
Ukrayna Futbol Federasyonu, milli takımda çıkan Covid-19 vakaları sonrasında kafilenin karantinaya alınması sebebiyle İsviçre maçının oynanmayacağını duyurdu.
Karşılaşmayla ilgili karar daha sonra UEFA tarafından açıklanacak
Son yapılan Covid-19 testlerinin ardından Ukrayna Milli Takımı'nda oyuncular Ruslan Malinovskyi, Sergiy Kryvtsov, Junior Moraes ve antrenör Ivan Bashtovy'nin sonuçların pozitif çıkmıştı.
Daha önce ise Eduard Sobol, Yevhen Makarenko ve Dmytro Riznyk'in koronavirüse yakalanmıştı.
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