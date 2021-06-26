Beşiktaş’ta teknik direktör Sergen Yalçın ile yönetim arasında transfer görüşmeleri devam ediyor. Hafta başında tarafların bir araya gelerek gelinen noktayı değerlendirecek.

5 Temmuz’da başlayacak hazırlıklar öncesinde en az 2-3 transferi kadrosunda isteyen Sergen Yalçın, yapılan girişimlerle ilgili bilgi alacak. Sonrasında ise öncelik verdiği mevkileri yönetime iletecek.

Siyah beyazlı yönetim, önümüzdeki hafta Salih Uçan transferini açıkladıktan sonra ise sağ bek ve golcü takviyesi için düğmeye basacak.

Beşiktaş, Valentin Rosier’i 1 yıl daha kiralamak ve sözleşmesine önümüzdeki sezon geçerli olacak 2,5 milyon euroluk zorunlu satın alma maddesi koydurmak istiyor.

Sporting Lizbon ile yapılacak son görüşmelerin ardından bu transferin olumlu sonuçlanması bekleniyor.

Golcü transferinde ise Diego Costa ve Aleksandar Mitrovic ile temaslar sürüyor.

Bu arada Beşiktaş, ilk kamp dönemini 5-15 Temmuz arasında Nevzat Demir Tesisleri’nde gerçekleştirip 2’nci etap çalışmaları için İspanya’nın Valencia şehrine gidecek.

Siyah beyazlı ekip, İspanya'da önemli rakiplerle hazırlık maçları oynayacak.