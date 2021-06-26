Galatasaray’da gündemde kadroya yapılacak takviyeler var. Başkan Burak Elmas ve yönetim, transfer için yoğun bir mesai harcıyor.

Sarı kırmızılılar, Fatih Terim’in kadrosunda görmek istediği Halil Dervişoğlu için resmi girişimde bulunacak.

Milli futbolcunun kulübü Brentford’a, 1 yıllık kiralama bedeli olarak 1 milyon euro teklif edilecek. Galatasaray’ın ayrıca yapılacak sözleşmeye yaklaşık 4 milyon euroluk bir satın alma opsiyonu koydurmak istediği de gelen haberler arasında.

Sarı kırmızılıların transfer listesinde, başka bir tanıdık isim daha bulunuyor. Halil gibi geçen sezonun ikinci yarısını Galatasaray’da kiralık olarak geçiren Gedson Fernandes’in yeniden kiralanması planlanıyor.

Bu transferde devreye, teknik direktör Fatih Terim girecek.Tecrübeli teknik adam, Portekizli orta saha oyuncusu için Benfica’nın Sportif Direktörü eski öğrencisi Rui Costa ile görüşecek.

Falcao ve Diagne'ye teklif gelmesi halinde değerlendirilecek

Bu arada Galatasaray yönetimi, tasarruf planını hayata geçirmek için bazı isimlerle yollarını ayırabilecek.

Başkan Burak Elmas maaş bütçesini kontrol edilebilir bir noktaya çekmek istiyor. Bu doğrultuda teklif gelmesi halinde Falcao ve Diagne ile yollar ayrılacak.

Galatasaray ayrıca, kadroda ki yabancı oyuncu sayısını da düşürmek istiyor. Verim alınamayan Sekidika ve Ozornwafor’un bonservisleriyle elden çıkarılması gündem.