Sezonun üçüncü Grand Slam tenis turnuvası Wimbledon'da ana tablo maçları başlıyor.

Tek erkeklerde dünya 1 numarası ve son şampiyon Sırp Novak Djokovic, ilk turda Büyük Britanyalı Jack Draper ile karşılaşacak. Turnuvada 8 şampiyonluk kupası ile erkeklerde en başarılı tenisçisi olan İsviçreli Roger Federer, Fransız Adrian Mannarino ile eşleşti.

Ana tablonun ayrı bölümlerinde yer alan Djokovic ve Federer, olası bir finalde karşılaşabilecek. Djokovic, 2019'da yaklaşık 5 saat süren Wimbledon tarihinin en uzun finalinde Federer'i 3-2 yenerek şampiyon olmuştu.

Tek kadınlarda dünya 1 numarası Avustralyalı Ashleigh Barty, ilk turda İspanyol Carla Suarez Navarro ile mücadele edecek.

Son şampiyon Simona Halep ile Naomi Osaka'nın turnuvadan çekilmesiyle 2 numaralı seribaşı olan Aryna Sabalenka, Rumen Monica Niculescu ile eşleşti.

Bu arada turnuvada yer almayan İspanyol Rafael Nadal, daha önce Wimbledon ve Tokyo Olimpiyat Oyunları'ndan çekildiğini açıklamıştı.

Wimbledon'da usta raketlerin mücadelesi TRT Spor Yıldız'dan naklen yayınlanacak.