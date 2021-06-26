Haber Giriş: 26 Haziran 2021 Cumartesi 14:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tokyo 2020'ye hazırlanan atlet Haroun hayatını kaybetti
2020 Tokyo Olimpiyatları'na hazırlanan Katarlı atlet Abdalelah Haroun, geçirdiği trafik kazası sonucu yaşamını yitirdi.
Katar Olimpiyat Takımı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bronz madalyalı sprinter Abdalelah Haroun bugün hayatını kaybetti." ifadeleri kullanıldı.
Katar basınında yer alan haberlerde, 24 yaşındaki sporcunun ülkede geçirdiği trafik kazası sonucunda vefat ettiği belirtildi.
Haroun, 2017 yılında İngiltere'de düzenlenen Dünya Atletizm Şampiyonası'nda erkekler 400 metrede bronz madalya kazanmıştı.
Katarlı atlet, 2016'daki Dünya Salon Atletizm Şampiyonası'nda bronz, 2018'deki Asya Oyunları'nda ise iki altın madalya elde etmişti.
Etiketler: 2020 Olimpiyat
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