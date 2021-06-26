Türkiye şampiyonu milli bilek güreşçi şampiyonu Abdulsamet Ocakoğlu (20), GAP Bölgesi Turizm Tanıtım ve Markalaşma Projesi kapsamındaki "Mezopotamya" markasının tanıtım toplantısı için yarın Şanlıurfa'ya gelecek Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile maç yapacak olmanın heyecanını yaşıyor.

Genç milli sporcu Abdulsamet Ocakoğlu, 5 yıldır bilek güreşiyle profesyonel olarak uğraştığını, Türkiye şampiyonluğu ve Avrupa üçüncülüğü bulunduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Babalar Günü etkinliği kapsamında video konferans yöntemiyle görüştüğünü dile getiren Ocakoğlu, etkinlikte Erdoğan'a branşından ve derecelerinden bahsettiğini anlattı.

Kendisiyle bilek güreşi yapmak istediğini söylediği Erdoğan'ın, "Abdulsamet ben öyle kuvvetli değilim, Mustafa Varank'ın o tür kabiliyetleri var. Seni onunla karşı karşıya getirelim." dediğini ifade eden Ocakoğlu, kente yarın gelecek olan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile maç yapacaklarını söyledi.

[Fotoğraf: AA]

"Bakanımızın bileğini bükeriz inşallah"

Ocakoğlu, Şanlıurfa'nın çok özel ve güzel bir gösteri maçına ev sahipliği yapacağını belirtti.

"Bakanımız Mustafa Varank yarın Şanlıurfa'ya geliyor ve inşallah bilek güreşi maçımız olacak. Yarınki maçta Cumhurbaşkanı'mızın da izniyle, bakanımızın bileğini bükeriz inşallah. Herkesi bu maçı izlemeye davet ediyorum. Bakanımızın bu tür konularda yetenekli olduğunu çok duydum. Ben bütün hazırlıklarımı yaptım. Yarını bekliyorum. En az şampiyonalar kadar içimde heyecan ve sevinç var."

[Fotoğraf: AA]

Ocakoğlu, Bakan Varank'ın yanı sıra Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin ile de bilek güreşi yapacağını söylerken, aynı programa katılması beklenen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile de karşılaşmak istediğini dile getirdi.

Bilek güreşinde yetenekli ve başarılı olan sporcu arkadaşlarının gerçek gücünü temsil etmek istediğini vurgulayan Ocakoğlu, gençlere değer veren Bakan Varank ile Vali Erin'e teşekkür etti.